Vol à domicile: attendez de revenir avant de publier vos photos de voyage

Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux regorgeront de photos de voyage durant la semaine de relâche. C’est une mauvaise idée.

• À lire aussi: Le géant Netflix sème la pagaille dans les familles avec sa nouvelle politique sur les mots de passe

• À lire aussi: Épicerie: comment déjouer les stratagèmes et faire de grosses économies?

• À lire aussi: Des outils pour mieux choisir votre nouvelle carte de crédit

Je voyage beaucoup moi-même. J’affiche systématiquement mes photos une fois de retour à la maison. Parce que je considère que de le faire pendant mon voyage, comme 36 % des familles et 41 % des 18-34 ans selon un sondage récent commandé par l’assureur Allstate, c’est comme se planter devant la maison avec un haut-parleur et crier : «Venez voler chez moi!»

Vous me trouvez paranoïaque? Avec les technologies actuelles qui exploitent les principes d’ingénierie sociale, les voleurs expérimentés peuvent trouver votre adresse en quelques clics. Pourquoi se mettre à risque?

Évidemment, si vous vous faites voler pendant votre voyage alors que vous vous affichez à la piscine à Santa Banana avec un pina colada à la main, votre assureur habitation ne refusera pas votre réclamation, me confirme Anne Morin, porte-parole du Bureau d’assurance du Canada.

De plus, n’écrivez pas votre date de retour sur Facebook (j’ai souvent vu cela !) et vérifiez si les photos comprennent des données de géolocalisation (certains appareils photo ou téléphones ajoutent automatiquement ces informations).

D’autre part, soyez discrets en voyage : les appareils photo et les maniaques d’égoportraits attirent l’attention des pickpockets dans certains lieux publics prisés des touristes.

Résistance passive

Une bonne manière de réellement profiter de vos vacances sans penser aux voleurs est de vous doter des technologies de protection appropriées.

Cela dit, on n’installe pas un système d’alarme ou des caméras de surveillance la veille de prendre l’avion. Il faut se donner du temps pour magasiner la technologie et le forfait appropriés. Et avant d’acheter, appelez votre assureur : il pourrait vous accorder un rabais selon la technologie choisie et le modèle retenu.

D’autre part, certains installent des caméras de surveillance. Les modèles à pile ont l’avantage de ne pas nécessiter de filage et peuvent être installés à l’endroit de votre choix, y compris sur des arbres (c’est judicieux). La plupart permettent la détection de personnes, d’animaux ou de voitures, l’enregistrement et le visionnement en direct sur son téléphone ou sa tablette, mais il faut toutefois s’abonner à des services en ligne, pour environ 4 $ à 30 $ par mois. Les caméras se vendent entre 130 et 450 $.

Une autre option est d’installer une sonnette intelligente (Ring, Nest ou Arlo), qui se vend entre 80 dollars et 350 dollars. Elle s’installe facilement, ne nécessite généralement pas de fils et permet la détection de mouvements, le visionnement et même les conversations à distance.

Conseils

Assurez-vous que votre entrée est déneigée et que votre courrier est ramassé en votre absence. Si vous partez plus d’une semaine, demandez à une personne digne de confiance de visiter la maison.

Les dégâts d’eau sont la première cause de réclamation en assurance habitation, et ils surviennent souvent pendant les vacances. L’ajout d’une sonde d’humidité, qui coupe l’alimentation d’eau, est une bonne idée (certains assureurs offrent une réduction de prime).

N’autorisez que les amis sur Facebook pour vos informations personnelles. Vérifiez si vos vieilles photos montrent votre numéro d’immeuble.