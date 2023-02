7 hôtels tout inclus luxueux pour un séjour sous le soleil de Cuba

Cuba est probablement LA destination la plus populaire des Québécois qui ont envie de partir une semaine au soleil durant l'hiver québécois. Elle est abordable, les plages sont magnifiques, et plusieurs vols directs de Montréal et Québec desservent l‘île.

Voici 7 tout inclus luxueux où se la couler douce à Cuba:

1. Méliá International Varadero

5 étoiles

À l’entrée de Varadero, le Méliá International est un tout nouvel hôtel qui propose plusieurs activités, tant pour la famille que pour les adultes en quête de tranquillité. Les sections « The Level famille » ou « The Level adulte seulement » sont un must pour avoir droit à une tonne de services supplémentaires. Vous aurez un restaurant à la carte ouvert pour tous les repas, un minibar complet, une piscine réservée, un accès au circuit hydrothermal au spa YHI et un espace réservé à la plage, pour ne nommer que ces avantages. Les chambres spacieuses et lumineuses à la fine pointe de la technologie promettent un séjour des plus douillets. En plus, l’hôtel se situe à quelques minutes de marche à peine du centre-ville de Varadero et à deux heures de La Havane si l’envie vous prend de partir explorer les environs.

2. Paradisus Rio de Oro Resort and Spa, Holguín

5 étoiles

À Holguín, le Paradisius Rio de Oro Resort and Spa est situé dans la réserve naturelle Bahía de Naranjo dans laquelle se cache un magnifique récif corallien. Nagez depuis la plage avec masque et tuba pour découvrir différents poissons tropicaux! L’offre gastronomique devrait en ravir plus d’un car on y retrouve huit restaurants et plusieurs bars où se rafraîchir. Grâce au surclassement « Service Royal », vous vous assurez d’un service exemplaire, de l’accès à un restaurant à la carte pour tous vos repas, d’un majordome, d’un choix d’oreiller tout confort et une section réservée à la mer et à la piscine.

3. Pullman Cayo Coco

5 étoiles

Dans le splendide archipel Jardines del Rey, sur la plage Las Coloradas, le Pullman Cayo Coco est l’endroit idéal où décrocher de la routine. La vue depuis le lobby sur la mer turquoise crée un « effet wow » dès l’arrivée. On retrouve sur place six piscines, huit restaurants et onze bars ainsi que plusieurs activités et cours, de l’aérobie au cours de langue. Pour un service VIP, optez pour « The Collection » qui inclut entre autres un cocktail de bienvenue, une bouteille de rhum à la chambre et un départ tardif. Les enfants ne sont pas laissés pour compte! Il y a un mini-club 5-12 ans et une piscine qui leur est réservée.

4. Royalton Cayo Santa Maria

5 étoiles

Courtoisie

Le Royalton Cayo Santa Maria est une propriété moderne pour adultes seulement situé directement sur une plage de sable blanc. Pour un séjour de luxe, la section Diamond ClubTM donne accès à un service supérieur et à une piscine paisible. Régalez-vous dans l’un ou plusieurs des trois restaurants à la carte et savourez les boissons locales offertes à l’un des cinq bars.

Courtoisie

5. Méliá Buenavista, Cayo Santa Maria

5 étoiles

Situé au cœur de la réserve biosphère Buenavista, le Méliá Buenavista ne possède pas une, mais bien trois plages où se faire dorer. Tout comme le Méliá International, la section « The Level » offre une gamme de luxes supplémentaires, dont le service de majordome pour répondre à vos désirs les plus fous. Que vous préfériez faire la sieste dans l’un des lits balinais près de la piscine ou partir en excursion pour observer les fonds marins en apnée, le choix n’en tient qu’à vous.

6. Valentin Cayo Cruz

4 étoiles 1/2

Courtoisie

Le Valentin Cayo Cruz est un magnifique complexe moderne et élégant où se poser loin du tourisme de masse. Avec ces nombreux restaurants, vous aurez le choix de repas aux saveurs caribéennes, mexicaines, italiennes ou encore à de délicieux fruits de mer. Pour éviter de vous épuiser pendant les vacances, l’établissement offre un service de navette en voiturette de golf pouvant ainsi vous mener de votre chambre à la plage rapidement. Et pour les fringales à tout moment de la journée, le casse-croûte ouvert 24h saura combler tous les appétits.

Courtoisie

7. Grand Muthu Cayo Guillermo

4 étoiles 1/2

À quelques kilomètres de l’une des plus belles plages au monde, Playa Pilar, le Grand Muthu Cayo Guillermo se distingue pour son hospitalité chaleureuse. On y retrouve une magnifique piscine à débordement où les activités sont nombreuses, ainsi que deux autres plus calmes. Les enfants sauront s’y plaire grâce à l’aire de jeux avec un parc aquatique et une piscine à jets d’eau. Partez à l’aventure dans les environs pour voir les plus hautes dunes des Caraïbes, la barrière de corail ou découvrir l’îlot Cayo Media Luna.

Important à savoir!

À propos de la nourriture

Cuba a certaines difficultés en termes d’approvisionnement de nourriture et cela se reflète dans les aliments disponibles dans les tout inclus. Les problèmes existent depuis plusieurs années, mais la pandémie et le durcissement des sanctions américaines n’ont fait qu’aggraver la situation. Somme toute, on arrive à bien manger dans la plupart des hôtels de Cuba. Il ne faut simplement pas s’attendre à trouver de tout à tous les jours au menu et être compréhensif.

À propos du nombre d’étoiles

Le nombre d’étoiles des propriétés peut différer d’un voyagiste à l’autre. De plus, il est important de savoir qu’un 5 étoiles à Cuba n’offre pas le même degré de luxe qu’un 5 étoiles dans une autre destination du Sud comme le Mexique. Informez-vous auprès de votre conseiller en voyages.