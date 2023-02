DESJARDINS, Jean-Claude



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 11 février 2023, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Desjardins, époux de madame Cécile Paré. Il était le fils de feu monsieur Joseph Desjardins et de feu dame Marguerite Gendreau. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil outre son épouse Cécile; son fils Francis (Nicole Beaulieu); son petit-fils Jasmin; ses frères et sœurs : André (feu Louise Chabot), Denis (Raymonde Boulay), Louise (Yvon Lemay), Micheline (Réjean Pelletier), feu Florence (feu Laurent Girard), feu Jacques; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paré : feu Laval (Éliane Turgeon), feu Germain (feu Jacqueline Faucher), feu Victor (Pauline Bisson), Nelson (Lise Poulin), Pauline (Jean-Pierre Fouillade), Yollande (Michel Belley), Ellen (Jean Robitaille), Michel (Esther Plante) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'espoir www.cisssca.com/cisss/fondations/fondation-rayons-despoir