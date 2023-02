À CASA dès le 2 mars: retour de la série «Numéros 1» sur l’immobilier

Les courtiers immobiliers Mathieu Arsenault, Georges Bardagi et Christine Girouard sont de retour dans la deuxième saison de la série «Numéros 1», qui les montre sur le terrain, dans un marché secoué par la hausse des taux d’intérêt, les baisses de prix et des maisons qui ne se vendent plus comme des petits pains chauds.

Cinq nouveaux venus se joignent à l’aventure, qui s’amorce le jeudi 2 mars, à 20 h 30, sur la chaine CASA.

PHOTO COURTOISIE

Il s’agit des courtiers immobiliers Emmanuelle Bruneau et Charles-Mathieu Côté, deux amis d’enfance qui font équipe en Mauricie; Alex Haddou, qui est basé à Laval, la ville où il a vu le jour et grandi; François Mackay, qui opère sa propre bannière dans la métropole et qui rêve d’ouvrir des bureaux partout sur la planète; et Caroline Salette, qui est dans le métier depuis trois décennies et active sept jours sur sept dans l'ouest de l'île de Montréal.

On constate dans les 10 épisodes produits par Sphère Média, en collaboration avec Québecor Contenu, que le marché immobilier est dans un creux, marqué par la fin des offres multiples et des surenchères qui avaient cours durant la pandémie.

Les professionnels de l’industrie immobilière doivent retrousser leurs manches et s’adapter aux nouvelles conditions, selon leurs secteurs, comme ils le font chaque fois que le marché subit des soubresauts, le tout dans un contexte de rareté d’inscriptions et d’acheteurs potentiels. Avec leur détermination, leur forte personnalité, leur ego – ne craignons pas les mots – et l'image qu'ils souhaitent projeter, ils se racontent dans la série et on les voit sur le terrain avec leurs clients.

À l’automne 2021, la série Numéros 1 s’est hissée en troisième position des émissions les plus regardées de la chaine CASA chez la clientèle cible des 25-54 ans, selon la firme Numeris, qui compile les données d’écoute.