Amérique du Sud: elle passe proche de mourir après s’être fait attaquer par un dauphin

En vacances en Amérique du Sud, une femme d’Angleterre s’est fait attaquer par un dauphin qui l’a gravement blessée.

Claire Bye, 28 ans, nageait dans une rivière à Santa Rosa de Yacuma en Bolivie lorsqu’un dauphin rose a failli lui arracher le pied doit. Incapable de se libérer, elle a crié à l’aide et des témoins de la scène ont tenté de la secourir.

Il aura fallu 20 bonnes secondes avant que l’animal ne relâche sa prise, permettant ainsi à la jeune femme de sortir de l’eau.

«Je n’arrêtais pas de penser que j’allais perdre mon pied. Ma peau était en lambeau et je pouvais voir mon os», a raconté Mme Bye au média britannique «The Independant» en précisant qu’elle a été «horrifiée» lorsqu’elle a vu l’état de son pied.

D’abord transportée d’urgence à l’hôpital le plus près, elle a dû être transférée quatre jours plus tard afin de traiter une infection potentiellement mortelle. C’est dans un hôpital de La Paz, la capitale de la Bolivie, que la femme a subi une chirurgie pour traiter l’infection et retirer les tissus morts de son pied. Deux semaines après cette opération, la femme a pu retourner en Angleterre où elle a subi une greffe de peau.

«Je n’ai jamais ressenti une telle douleur. Je me souviens d’avoir vu le dauphin du coin de l’œil, puis il s’est soudainement jeté sur moi. Ce n’était pas l’apparence mignonne de dauphins qu’on a l’habitude de voir. Il avait un gros bec avec la bouche pleine de dents pointues», a mentionné Claire Bye.

L’incident est survenu alors qu’elle vivait un voyage qui devait durer sept mois en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Malheureusement, la blessure de la femme de 28 ans aura chamboulé ses plans après seulement trois mois.