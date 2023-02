[BALADO] Les effets du café sur l'énergie

Quoi de mieux qu’un bon café en se réveillant le matin ? Pour des millions de personnes qui en boivent chaque jour, c’est un véritable boost d’énergie.

Mais, en fait, le café – et autres boissons caféinées - ne donne pas plus d’énergie à notre corps; il l’emprunte. On s’en doutait. Mais comment ça marche au juste?

Écoutez Véronique Morin et Charles Trahan dans le balado En 5 Minutes:

