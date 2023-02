«Bon voyage»: un nouvel extrait pour Corneille

Le coach de «La Voix» Corneille a dévoilé mardi le cinquième extrait de son album Encre rose.

Avec son air R&B et joliment groovy, la pièce Bon voyage a pour message de savoir «tourner la page» et d'«aller de l’avant, sans rancœur et le cœur léger», a précisé l’auteur-compositeur-interprète, qui a composé la musique et coécrit le texte avec son épouse, Sofia de Medeiros.

Corneille a dévoilé en même temps le clip de Bon voyage, dans lequel on le voit au volant de son véhicule en pleine nuit.

«C’est une chanson où l’on dit adieu au passé, mais avec amour et avec une certaine bienveillance. Quand on a eu une peine profonde, le fait de haïr cette douleur c’est aussi la garder avec nous tout le temps. Ici, on dit bon voyage à un passé qui nous a fait mal. Au premier degré, ça peut évoquer une relation amoureuse, mais on comprend vite que ça s’applique à plein de choses dans la vie», a précisé Corneille, dans un communiqué.

On peut voir Corneille chaque dimanche soir à La Voix, où il est coach aux côtés de ses camarades Marc Dupré, Marjo et Mario Pelchat. L’émission est diffusée à compter de 19 h 30, soit juste après la téléréalité Sortez-moi d’ici!.