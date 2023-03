Ingérence chinoise: 70 000$ en dons chinois dans la circonscription de Justin Trudeau

OTTAWA | Le Bloc Québécois réclame une enquête publique indépendante sur l’ingérence chinoise, en particulier dans la circonscription montréalaise de Justin Trudeau lui-même.

En 2016, « en seulement deux jours, le comté du premier ministre recevait 70 000 $ venant de donateurs d’origine chinoise, et au même moment, le gouvernement autorisait l’implantation d’une banque chinoise au Canada », dénonce le chef bloquiste, Yves-François Blanchet.

L’affaire remonte aux 6 et 7 juillet 2016 quand une cinquantaine de donateurs domiciliés en Colombie-Britannique et en Ontario, et portant tous un nom à consonance chinoise, ont versé chacun entre 1382,41 $ et 1500 $ – le maximum permis par la loi – à la circonscription de Papineau, pour un total de 67 080 $.

Ils ont ainsi fourni 80 % de tout l’argent collecté par la circonscription cette année-là, en seulement deux jours, d’après les données d’Élections Canada.

«Toutes les activités de financement de la base organisées par le Parti libéral du Canada se conforment entièrement aux règles strictes d’Élections Canada», a répliqué le porte-parole du parti, Mateo Rossi.

Juste après une activité

C’était une semaine après que Justin Trudeau a mené une activité de financement à Richmond, en Colombie-Britannique, d’où provient une grande partie des dons.

« Ça s’ajoute aux ingérences récentes. Justin Trudeau ne peut pas juste traiter tout le monde de raciste et doit accepter une enquête publique et vraiment indépendante », plaide M. Blanchet.

Au moment de l’afflux d’argent dans Papineau, le 7 juillet, le surintendant des institutions financières du Canada a donné le droit à la banque chinoise Wealth One d’opérer au pays.

Peu avant que la banque reçoive ce précieux sésame, son fondateur, Shenglin Xian, a participé à une soirée de financement libérale à 1500 $ le couvert, organisée par un milliardaire chinois, à Toronto. Justin Trudeau y était l’invité d’honneur.

Depuis, le SCRS s’est mis aux trousses de Wealth One. La banque fait l’objet d’une enquête des services depuis 2021, d’après les révélations du Globe and Mail. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, s’est elle-même saisie du dossier à la fin de l’année 2022, d’après le quotidien.