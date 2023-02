GAGNÉ, Nicole



Le 16 février 2023, au C.H.S.L.D. de Cap St-Ignace, à l'âge de 77 ans est décédée Nicole Gagné, épouse de Bertrand De Ladurantaye et mère de Nancy (Karl Lachance). Elle était la fille de feu Florence Pelletier et de feu Léopold Gagné. Elle demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la :à compter de 11h00 etL'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Nicole était la soeur de Louise, feu Andrée, Jacques, feu Marcel, feu Denis (Michèle Masson), Hélène et Yves (Denise Couillard). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille remercie le Dr Félix Richard-Chapleau ainsi que toute l'équipe du Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour les soins exceptionnels et empreints d'humanité qui ont été prodigués à Nicole pour la soulager de la paralysie supranucléaire progressive (PSP). Un don en mémoire de Nicole à la Fabrique de la paroisse Saint-Thomas-de-Montmagny serait apprécié.