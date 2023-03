Baseball: Édouard Julien se fait un nom chez les Twins

D’un coup de circuit à l’autre, le Québécois Édouard Julien n’a pas mis de temps à impressionner le gérant des Twins du Minnesota Rocco Baldelli au camp d’entraînement de l’équipe, à Fort Myers, en Floride.

«Il a été encore meilleur qu’un bon frappeur et il s’est déjà fait un nom», a ainsi commenté Baldelli, cité sur le site web des Twins après le match de mardi au cours duquel le jeune homme de Québec a frappé deux longues balles.

Julien, 23 ans, a donc expédié une balle rapide du partant des Braves d’Atlanta Ian Anderson à une distance estimée à 411 pieds, à titre de premier frappeur des Twins, en fin de première manche. Le Québécois en a remis à son tour au bâton suivant, réussissant un circuit de trois points, cette fois contre Kyle Wilcox, un vétéran des ligues mineures.

Il n’en fallait pas plus pour que Julien soit un sujet de discussion chez bien des partisans des Twins, retrouvant au passage son visage à la Une du site web de l’équipe, dans les journaux et un peu partout sur les réseaux sociaux.

«C’est l’objectif»

Avec cette performance de deux circuits et quatre points produits, dans un gain de 10 à 7 des Twins, Julien a prouvé son désir de saisir ses occasions sur les lancers à son goût.

Dubs goin' up, on a Tuesday! pic.twitter.com/FfSriWTTo9 — Minnesota Twins (@Twins) February 28, 2023

À chaque fois, sur un compte d’une balle et aucune prise, il a fait payer le lanceur adverse qui tentait de revenir avec une rapide dans la zone des prises. Le Québécois, qui excelle généralement dans l’art de soutirer des buts sur balles, s’était promis d’être agressif pendant le camp de la formation du Minnesota, particulièrement face aux trois premiers tirs à chacune de ses présences.

Sans doute que les autres équipes ont déjà commencé à noter que Julien n’était aucunement intimidé par les balles rapides.

«Si on ne me lance pas de rapides, ça signifie qu’on s’inquiète que je fasse du dommage et c’est l’objectif, a noté Julien, lorsqu’interrogé à cet effet après le match de mardi. Je veux forcer les lanceurs à devoir revenir dans le compte et m’assurer de faire du dommage sur la balle rapide.»

Poste régulier en vue?

Cette approche fonctionne pour le Québécois. Dans la Ligue d’automne de l’Arizona, qui rassemble plusieurs des meilleurs espoirs du baseball majeur en octobre et en novembre, Julien avait cogné cinq circuits en 21 matchs. Il avait surtout totalisé 38 coups sûrs et obtenu 23 buts sur balles pour afficher un incroyable taux de présences sur les sentiers de ,563.

«Il doit continuer comme ça, mais il s’élance au bâton à un niveau qui est probablement meilleur que bien des gars», a ajouté Baldelli, à propos de celui qui est utilisé au deuxième coussin en défensive.

Puisque l’action ne fait que débuter dans la Ligue des pamplemousses, Julien est encore loin d’avoir gagné un poste régulier chez les Twins. Il met toutefois tranquillement les chances de son bord.

Le Québécois tentera de continuer de faire ses preuves chez les Twins dans la prochaine semaine avant de quitter provisoirement le club afin de représenter le Canada à la prochaine Classique mondiale de baseball.

• À lire aussi: Édouard Julien avec le Canada à la Classique mondiale