Floride: arrêté avec une tonne de photos pédopornographiques

Un homme de 72 ans a été arrêté en Floride pour pédopornographie après que la police ait découvert «plus d’une tonne» de photos stockées chez lui.

Paul Zittel a été arrêté jeudi à Ocala, en Floride, et fait face à 25 chefs d'accusation de possession de pornographie juvénile.

Ce sont des informations transmises à la police qui ont permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à lui.

Ils ont ainsi réalisé une perquisition à son domicile et «d’innombrables photographies imprimées, dont beaucoup représentaient des mineurs» ont été saisies.

«Les tirages avaient été disposés en grandes piles et dans des boîtes dans la chambre et le bureau de Zittel, et une imprimante sur son bureau présentait des signes évidents d'utilisation intensive», a indiqué le bureau du shérif du comté de Marion sur Facebook.

Les policiers estiment qu’il y aurait plus de 220 000 images pour un total de 2600 livres, soit plus d’une tonne.

Le suspect est présentement détenu à la prison du comté de Mario avec une caution de 250 000 $ US.