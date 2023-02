François Lambert a confiance en TikTok et restera sur la plateforme

L’entrepreneur à succès François Lambert estime que l’on peut faire confiance à TikTok jusqu’à preuve du contraire et que les craintes actuelles d’espionnage font en réalité l’affaire des géants du web américains.

« On est un peu hypocrite. On continue à acheter et à faire faire nos affaires en Chine, mais on a peur que TikTok nous suive », lance au Journal l’entrepreneur François Lambert, qui a plus de 50 500 abonnés sur la plateforme.

« Je pense que c’est plus le lobby des grands réseaux sociaux, comme Google, Facebook et Snapchat, qui pousse aux États-Unis pour faire peur aux politiciens », souligne-t-il.

Au Journal, il rappelle que Tim Hortons ou encore MétéoMédia se sont fait prendre à nous suivre à leur façon. Sans parler de Netflix, qui doit connaître notre position.

« Ça fait notre affaire d’avoir peur des Chinois depuis que Justin Trudeau s’est fait ignorer un petit peu. Je pense qu’il y a des jeux politiques », poursuit François Lambert.

Déjà exposé sur les réseaux

Pour le producteur de sirop d’étable, le fait d’être sur les réseaux sociaux est bon pour les affaires.

« Quand je mets une vidéo, je suis quand même déjà pas mal entrain de dire où je suis», affirme-t-il le sourire dans la voix.

D’après lui, les entreprises québécoises ne devraient d’ailleurs pas dépendre d’un seul réseau social, mais de plusieurs pour arriver à faire rayonner leur marque.

« Bannir TikTok alors que les politiciens restent dessus, c’est un peu hypocrite », conclut-il.