Il existe encore des commerçants de véhicules malhonnêtes

Ces jours-ci, l’Office de la protection du consommateur lance une campagne de sensibilisation pour informer les acheteurs québécois. Environ 15% des plaintes reçues par l’OPC proviennent du secteur des véhicules d’occasions et 5% (hausse de 67% par rapport à 2021) viennent du domaine du véhicule neuf. On totalise environ 4 500 plaintes.

Alors que le marché en est un de vendeurs et que les taux d’intérêt ont considérablement monté dans les derniers mois, Charles Tanguay, porte-parole de l’Office de la protection du consommateur, estime que la vigilance est de mise. Il était l’invité de la plus récente émission du Guide de l’auto sur QUB Radio.

Les frais cachés : un fléau

Assoiffés d’engranger davantage de profits, certains commerçants adoptent des pratiques qui sont questionnables et parfois, même, illégales.

« Ce qui a fait les manchettes ces deux dernières années, ce sont les frais imposés par les commerçants. On affiche un véhicule à tel prix, mais finalement, on ajoute un 500 $ ici et là. Ce sont généralement des frais d’ouverture de dossier, administratifs, de préparation, de nettoyage, on les appelle de toute sorte de façons. Mais c’est illégal. Un commerçant ne peut pas exiger un prix supérieur au prix annoncé », confie M. Tanguay.

« En 2018, on a examiné 800 contrats de vente de véhicules obtenus via les commerçants. Un sur deux semblait avoir facturé des frais illégaux », rajoute-t-il.

Des condamnations jusqu’à la suspension d’un permis de vente

L’OPC agit contre les commerçants dont les pratiques sont frauduleuses ou malhonnêtes.

« On a mené 42 poursuites pénales contre des commerçants de véhicules. On a distribué une centaine d’avis d’infraction. On exerce nos activités de surveillance en grande partie en fonction du volume de plaintes et de leur gravité ainsi que de l’historique du commerçant », laisse savoir M. Tanguay.

Qu’en est-il de la vente en ligne?

Avec la fermeture des commerces en 2020, certains d’entre eux ont été créatifs et ont mis en place des systèmes de vente en ligne. Les commerçants de véhicules neufs et d’occasion n’y ont pas fait exception. Or, la vente en ligne d’un véhicule demeure illégale.

« La loi interdit toujours la vente en ligne d’automobiles. On ne peut pas conclure une transaction ailleurs que chez le marchand de véhicules », précise M. Tanguay. L’Office n’aurait toutefois pas sévi à cet effet d’après les propos formulés par M. Tanguay.

