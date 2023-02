Jagmeet Singh prend une «pause» de TikTok

Le chef du NPD Jagmeet Singh prendra une «pause» de TikTok, mais veut attendre l’avis d’experts avant de tourner le dos pour de bon à la plateforme sur laquelle il jouit d’une grande popularité.

«Nous allons prendre une pause maintenant et évaluer s’il y a une façon de s’en servir de manière sécuritaire et nous allons consulter les gens qui peuvent nous donner un avis là-dessus, et s’il y a une façon sécuritaire de s’en servir, cela déterminera si nous allons continuer de nous en servir ou non», a déclaré M. Singh.

Seul chef d’un parti fédéral à toujours détenir un compte TikTok, le chef néodémocrate cumule près de 880 000 abonnés. Il s’en est servi pour développer avec le temps un auditoire plus jeune, notamment pendant les campagnes électorales.

Après que le gouvernement Trudeau air annoncé l’interdiction de TikTok des téléphones de ses fonctionnaires «à titre préventif» lundi, le président de la Chambre des communes a étendu l’interdiction aux élus et au personnel politique. La mesure entrera en vigueur dès vendredi, à 17h.

M. Singh a assuré que les membres de son parti suivront les règles émises par le président de la Chambre.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a supprimé son compte dès l’annonce du gouvernement, lundi. Certains conservateurs ont fait de même, tandis que d’autres étaient toujours présents sur TikTok au moment d’écrire ces lignes mardi.

De son côté, le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet dit avoir retiré TikTok de son téléphone et intimé les élus bloquistes à l’imiter.

Le bloquiste Jean-Denis Garon a annulé un événement TikTok qui devait avoir lieu en direct avec l’aile jeunesse du Bloc québécois mercredi soir.

«À la suite d’un examen de TikTok, la dirigeante principale de l’information du Canada a déterminé que cette application présentait un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité», expliquait lundi la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier.