Jordan Dumais des Mooseheads de Halifax mérite le respect

Premier pour les points avec une avance de 13 sur son plus proche rival, deuxième meilleur buteur de la ligue et meilleur passeur, à égalité : l’attaquant des Mooseheads de Halifax Jordan Dumais domine la LHJMQ sur le plan offensif cette saison, et, malgré tout, il continue de ne pas recevoir tout le crédit pour ses succès.

Si, à son année de repêchage l’an dernier, plusieurs remettaient en question ses habiletés de patineur, cette année, c’est davantage la division dans laquelle il évolue qui est le sujet des doutes de tous ses détracteurs.

Certes, les Mooseheads jouent la majorité de leurs matchs dans les Maritimes, une division au sein de laquelle au moins quatre des six formations sont plongées dans un processus de reconstruction.

Toujours est-il que ses chiffres sont monstrueux : 109 points en 52 matchs, bon pour le premier rang des pointeurs ; 44 buts, ce qui le classe deuxième derrière son coéquipier Alexandre Doucet (45) ; et meilleur passeur avec 65 mentions d’aide, à égalité avec Riley Kidney des Olympiques de Gatineau.

Après vérification, Dumais a inscrit 78 de ses 109 points lors des 32 matchs disputés face aux formations des Maritimes cette saison, et les 31 autres ont été récoltés en 20 matchs contre les équipes du Québec.

De ce nombre, il en a récolté neuf en sept matchs contre les quatre meilleures équipes québécoises : les Tigres de Victoriaville (cinq points en deux parties), le Phœnix de Sherbrooke (trois en deux), les Olympiques de Gatineau (un en un) et les Remparts de Québec (aucun point en deux matchs).

De quoi donner raison à ses détracteurs ? L’entraîneur-chef Sylvain Favreau esquisse un sourire.

« On a l’impression qu’il faut toujours qu’il se prouve. C’était le cas l’an dernier lors de son année de repêchage, ç’a été le cas lors du camp d’Équipe Canada junior cette année et c’est encore le cas dans notre ligue. Un moment donné... Le petit gars est capable de jouer au hockey et il le démontre. »

EN PROGRESSION

L’entraîneur-chef des Mooseheads reconnaît tout de même que le jeu de son talentueux attaquant n’est pas parfait.

« Est-ce qu’il est toujours à 100 % dans l’aspect défensif de son jeu ? La réponse est non et on travaille beaucoup là-dessus. Par contre, prends tes joueurs favoris dans la Ligue nationale de hockey, est-ce qu’ils sont toujours à 100 % sur leur jeu défensif ? La question se pose.

« Parfois, une grosse production offensive permet, à l’aide de simples jeux, de faire gagner l’équipe. Son jeu défensif, on voit une grosse progression par rapport à l’an dernier. »

Dumais sait aussi pertinemment que même s’il récolte des points à la pelletée, il lui reste encore beaucoup à apprendre avant d’espérer, un jour jouer pour les Blue Jackets de Columbus qui l’ont réclamé à la fin de la troisième ronde, l’été dernier.

« C’est un défi pour moi. Je sais que, parfois, quand j’affronte des équipes moins fortes dans le junior, ça ne me mettra pas dans le trouble et si je ne fais pas le repli défensif de plus, il n’y aura pas de conséquence. J’essaie de me concentrer à travailler cet aspect à chaque match. »

MONDIAL JUNIOR

Dumais a bien failli causer une surprise en décembre alors qu’il avait eu un excellent camp avec Équipe Canada junior.

Après qu’il eut fait partie des derniers retranchements, l’entraîneur adjoint de la sélection nationale Stéphane Julien avait assuré que Dumais avait « super bien joué », mais que « des fois, être plus jeune d’un an, ça peut paraître dans un tournoi comme ça, au niveau physique ».

Ce renvoi n’avait pas semblé déranger Dumais qui avait terminé le mois de décembre avec 14 points en six matchs.

« Ç’a été une belle expérience et ça m’a permis de me comparer aux meilleurs au monde. Quand tu pratiques avec des gars comme Connor Bedard, tu vois où tu te situes. J’ai essayé de ne pas me laisser décourager par mon retranchement. Je savais que je ne faisais pas partie des favoris, et c’est une motivation pour moi de faire l’équipe l’an prochain. »

Reste à voir s’il se présentera à nouveau au camp dans un rôle de négligé.

La prestation de la semaine

IVAN IVAN

Photo fournie par la LHJMQ

Sept points en un match

L’attaquant tchèque des Eagles du Cap-Breton s’est amusé dans un festival offensif remporté 9 à 8 face aux Sea Dogs de Saint-Jean, dimanche. En plus de ses deux buts et cinq passes, Ivan a terminé avec un différentiel de +6 et remporté 23 de ses 32 mises au jeu. L’attaquant de 20 ans cumule jusqu’ici 71 points en 52 parties cette saison.

LE DUEL À SURVEILLER

Québec @ Sherbrooke

Samedi 4 mars, 18 h, au Palais des sports Léopold-Drolet

Québec et Sherbrooke forment deux des équipes favorites pour remporter les grands honneurs. En quatre affrontements cette saison, ils en ont chacun gagné deux.

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE 13

Photo Jean Lapointe/LHJMQ

Les Olympiques de Gatineau sont l’équipe de l’heure dans la LHJMQ. Les hommes de Louis Robitaille ont remporté leurs 13 derniers matchs, bons pour la deuxième meilleure séquence du genre cette saison.