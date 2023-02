Junior extra: retour bousillé pour le Drakkar

Après deux voyages fructueux à l’étranger, le Drakkar a complètement bousillé son retour à la maison avec deux défaites de suite face à l’Océanic. Une affreuse première période, alors que Rimouski a marqué trois buts en cinq minutes, a permis aux visiteurs de gagner le premier match 4 à 2 avant d’enchaîner avec un gain convaincant de 5 à 1 lors du deuxième affrontement. Privé de son gardien Olivier Ciarlo, le Drakkar n’a pas fait le poids. Seul point positif au niveau individuel : Matyas Melovsky a établi un sommet de franchise étant la recrue ayant disputé le grand nombre de matchs consécutifs (13) avec au moins un point.

Ils se sont démarqués

ISAAC DUFORT

2 matchs | 2 buts | 0 passe | 2 points

MATYAS MELOVSKY

2 matchs | 0 but | 2 passes | 2 points

ALEXIS BERNIER

2 matchs | 1 but | 0 passe | 1 point

Sous la loupe

MATYAS MELOVSKY

La recrue Matyas Melovsy (1b-17p) a établi un nouveau record de concession pour le plus grand nombre de matchs consécutifs (13) avec au moins un point.

Ce qu’ils ont dit

« Ils avaient toujours la rondelle. C’est dommage. Avec une fiche de 6 et 2, nous avions une belle occasion de bien finir le mois. Un dossier de 6 et 4, ce n’est pas mauvais, mais ç’a été notre pire match depuis un bon bout. »

– Jean-François Grégoire après la partie de samedi.

« Ce n’est pas le retour à la maison que l’on souhaitait. On ne s’est pas vraiment donné de chance, mais on tourne vite la page et on se retrousse les manches. »

–Isaac Dufort avec cinq buts à ses quatre derniers matchs.

