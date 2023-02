Le dollar ne vaut pas cher à la CBC

Quand une série récolte 19 nominations pour le gala des prix Écrans, à quoi doit-on s’attendre ? À ce qu’elle soit renouvelée !

Eh bien non ! La CBC vient de « tirer la plogue » sur sa magnifique série The Porter (Le porteur) qui raconte l’histoire méconnue des porteurs noirs travaillant pour des pinottes sur les trains, il y a un siècle. Les porteurs noirs devaient répondre (très poliment, il va sans dire) au moindre petit besoin des passagers. Ils polissaient même leurs chaussures, sales, pas sales ! Presque des esclaves, ils étaient à la merci complète des compagnies ferroviaires.

Dans cette série de huit épisodes, Junior Massey et Zeke Garret (que joue l’acteur canadien Ronnie Rowe) tentent d’améliorer le sort de leurs confrères porteurs. Le premier en les incitant à faire de la contrebande pour arrondir leurs fins de mois, et l’autre en organisant un syndicat. Pendant ce temps, une chanteuse de cabaret, Lucy, essaie de se faire un nom, tandis qu’une infirmière, Marlene (l’actrice torontoise Mouna Traoré) s’occupe des Noirs qu’on refuse de soigner dans les cliniques et les hôpitaux.

Même si la série est produite par Sphère Média, une société qui fut d’abord montréalaise pure laine, ses dirigeants savent très bien qu’au Canada anglais, il faut des vedettes étrangères pour attirer les téléspectateurs. C’est ainsi qu’un acteur britannique, Aml Ameen, joue le rôle de Junior Massey et que Loren Lott, vedette du « soap » américain The Young & The Restless, interprète la chanteuse de cabaret.

LA CAISSE EST VIDE

Malgré de bonnes cotes d’écoute et des critiques élogieuses, malgré toutes les concessions de la CBC et des producteurs pour obtenir une contribution de la chaîne de télé américaine Bet+ (qui s’adresse surtout à un public noir), The Porter, c’est terminé. Après avoir annoncé une deuxième saison, la CBC vient d’y renoncer, considérant qu’elle n’a pas les moyens de s’engager seule dans une 2e saison.

C’est que notre dollar, selon qu’il est dépensé par la CBC au Canada ou par Radio-Canada au Québec, n’a pas du tout la même valeur. À Toronto, où l’on se prend pour Hollywood, on travaille et on dépense comme si on était à Hollywood. Une série qu’on y tourne coûte grosso modo trois fois plus cher que si on la tournait au Québec. Si on avait tourné The Porter au Québec avec des équipes québécoises et selon nos habitudes de travail, on aurait pu produire jusqu’à 24 épisodes pour le prix de huit. Du trois pour un ! Ironie du sort, pour tourner The Porter, on a dû « déguiser » les rues de Winnipeg en rues de Montréal, le gros de l’action se situant dans la petite Bourgogne dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

UNE SITUATION INVRAISEMBLABLE

C’est invraisemblable que dans un même pays, la valeur d’un dollar venant de nos impôts soit deux à trois fois plus rentable à Montréal qu’à Toronto ou à Winnipeg. Ou les équipes de création et de production anglophones vivent carrément au-dessus de leurs moyens ou celles du Québec sont exploitées comme l’étaient à l’époque les pauvres porteurs noirs des chemins de fer. Cherchez l’erreur !

Un certain Pierre Vallières n’a-t-il pas écrit un livre que je ne peux nommer qui jetterait peut-être un peu de lumière sur une situation que tous connaissent, mais que personne n’ose aborder ?