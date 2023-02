Le Journal aux Pays-Bas: «je crois en mes chances»

HEERENVEEN, Pays-Bas | S’il vise assurément un deuxième titre mondial consécutif après son sacre de 2021 au même endroit, Laurent Dubreuil assure qu’il ne ressent pas une pression additionnelle.

Parmi les deux ou trois favoris pour l’emporter en vertu de ses deux médailles d’or cette saison et de ses cinq podiums en six courses au 500 m, le patineur de vitesse longue piste aimerait se joindre à un groupe sélect, mais il n’en perd pas le sommeil.

Le Japonais Hiroyasu Shimizu (1998 à 2001), le Canadien Jeremy Wotherspoon (2003 et 2004), le Coréen Mo Tae-bum (2012 et 2013) et le Russe Pavel Kulizhnikov (2015 et 2016) sont en effet les seuls qui ont remporté deux titres consécutifs sur 500 m.

« Je veux réussir le doublé parce que je veux toujours gagner et qu’il y a peu de patineurs qui ont réussi cet exploit qui est de plus en plus rare, mais je n’ai pas l’impression que je défends quelque chose ou que j’ai quelque chose à perdre, a-t-il expliqué. Ma médaille d’or est à la maison et je ne vais pas la redonner si je ne gagne pas comme on le voit à la boxe quand un champion perd son titre et qu’il redonne sa ceinture. »

Fébrilité

Dubreuil estime que tout le monde est dans le même bateau. « La fébrilité du mondial est présente pour tout le monde, mais je ne sens pas la pression de répéter. Mon niveau de stress est moindre qu’un patineur de 32 ans qui n’a jamais gagné le mondial. »

Champion du classement cumulatif pour une deuxième année consécutive, Dubreuil croit en ses chances de remporter un deuxième titre de suite.

« Je crois en mes chances sinon ça ne sera pas plus grave. J’imagine que c’est une stratégie pour m’enlever de la pression mais, au final, je vais avoir du plaisir en vacances en famille. »

« Mon objectif de carrière était de gagner un titre mondial, de poursuivre le patineur de 30 ans. Je serai champion du monde à vie. Gaétan [Boucher] a gagné il y a 40 ans et je le considère encore comme un champion du monde et je n’ai pas moins de respect parce que ça fait longtemps. »

Dubreuil aura d’ailleurs l’occasion de gagner sous les yeux de Boucher qui sera présent au mondial en compagnie de son ancien coéquipier et bon ami Benoît Lamarche.

Pas d’inquiétudes

Dubreuil n’est pas du tout inquiet de sa sixième place en Pologne le 18 février lors de la dernière Coupe du monde de la saison.

« Il n’y a aucune garantie de victoire, mais je suis là où je veux sur le plan physique pour le 500 m. La puissance et l’explosion sont au rendez-vous. Quant à ma sixième place, je ne veux pas que ma saison se termine sur une note comme ça. Ce fut un réveil. C’est bon de se faire battre à l’occasion et ça garde alerte. »

« C’est correct d’obtenir un tel résultat de temps à temps. Vivre l’échec permet de rendre plus savoureux tes succès par la suite. Physiquement, j’aurais été capable d’aller plus vite, mais j’ai commis une erreur que je dois corriger. »

« Le couteau entre les dents »

Dubreuil estime qu’il s’agit d’un retour à l’ordre profitable. « Sans le vouloir, tu tiens parfois certaines choses pour acquises quand tu gagnes autant de médailles que je l’ai fait au cours des trois dernières années. Même si tu es le meilleur, ça ne veut pas dire que tu vas gagner une médaille à chaque course. Parfois je suis moins concentré sur la tâche à l’entraînement et je reviens plus fort le lendemain. Ma sixième place en Pologne aura le même effet. »

Gregor Jelonek abonde dans le même sens. « Comme entraîneur, je suis content de sa sixième position, a mentionné son entraîneur. Ça va le rendre affamé et il va avoir le couteau entre les dents. C’est bon qu’un athlète ne vive pas toujours un fleuve tranquille. Tu veux que ton athlète soit capable de rebondir et il n’y a pas de meilleure place qu’ici. »

Comme à la maison

Photo d’archives, AFP

Laurent Dubreuil est heureux comme un poisson dans l’eau lorsqu’il enfile ses longues lames au Thialf.

« Je me sens plus à la maison ici qu’à Calgary, confie Dubreuil. Je me sens bien, je me sens dans un endroit familier et je suis content. J’ai patiné plus souvent à Calgary au cours de ma carrière, mais je ne suis pas excité. Je ne me sens pas plus à la maison quand je suis à Calgary qu’à une autre Coupe du monde ailleurs dans le monde. »

Cette bonne humeur de se retrouver à Heerenveen est contagieuse. « Gregor [Jelonek] n’aime pas voyager, mais il affichait un beau sourire dans le bus nous conduisant de l’aéroport à notre hôtel. On a pu recommencer à l’agacer. Patiner ici me rend heureux et j’ai vraiment hâte que le championnat commence. J’ai réussi plusieurs bonnes courses et d’autres moins bonnes, mais j’ai toujours eu de bons moments, peu importe le résultat. »

Débuts inoubliables

Dubreuil se souvient très bien de ses débuts au Thialf en mars 2012 à l’occasion du championnat mondial par distance.

« La reine était présente aux courses et c’était incroyable comme ambiance. Pour un jeune de 19 ans, c’était vraiment gros de rencontrer la royauté. J’avais super bien patiné et j’avais terminé en 11e place alors que j’étais toujours d’âge junior. Ce n’est pas tout le monde qui s’appelle Jordan Stolz et qui peut remporter des médailles chez les seniors même s’il est toujours junior. »

« Coup de foudre »

Comme pour un premier amour, Dubreuil a été complètement emballé par cette première rencontre, lui qui raffolait des histoires de ses parents au sujet des moments précieux vécus à Heerenveen.

« J’ai vécu un véritable coup de foudre à ma première présence, illustre-t-il. Jordan Belchos [le conjoint de Valérie Maltais] vivait lui aussi son premier mondial et on a vécu une semaine magique à 20 degrés Celsius en plein mois de mars. Ce fut l’une des plus belles semaines de ma carrière. Mon rêve d’adolescence se concrétisait et ce fut au-delà de mes attentes. »

Après cette première présence dans la Mecque du patinage de vitesse longue piste, Dubreuil est revenu quelques mois plus tard en novembre à l’occasion d’une étape de la Coupe du monde.

C’est à cette occasion qu’il s’est acheté sa fameuse tuque aux couleurs de la Frise, une des 12 provinces des Pays-Bas et la plus grande en superficie. Il l’a conservée précieusement et la porte toujours pendant les échauffements précédant ses courses.

Dernier tour de piste

Dubreuil s’imagine très bien disputer sa dernière course en carrière au Thialf.

« Dans cinq, sept ou huit ans, je me vois terminer ma carrière ici. Ça serait une course de rêve et un moment spécial où je serais heureux de partager avec les gens mon attachement. Je n’adapterai pas mon calendrier pour que ça se produise, mais ça serait spécial de terminer ici ou à Québec. »

Parmi les faits marquants de sa carrière réussis à Heerenveen, il y a évidemment son titre mondial sur 500 m remporté en 2021. C’est aussi au Thialf qu’il a remporté son premier titre au cumulatif de la Coupe du monde sur 500 m en 2022 après avoir contracté la COVID-19 une semaine plus tôt en Norvège à l’occasion du championnat mondial sprint.

Après avoir remporté l’argent, Dubreuil s’était offert un tour d’honneur avec sa fille Rose dans les bras sous les applaudissements nourris du public.

Logé chez une championne de natation

Photo d’archives, AFP

Constatant le succès des démarches de Laurent Dubreuil, Christopher Fiola a tenté de se dénicher une famille d’accueil lors des mondiaux sprints en 2019. Le sprinter s’est retrouvé dans la famille d’une championne mondiale de natation qui habitait dans la même rue et à une minute à vélo de celle de son coéquipier.

Championne d’Europe au 100 m et 200 m en 2022, Marrit Steenbergen a ajouté le titre de championne mondiale en petit bassin à son palmarès au 100 m QNI en décembre, à Melbourne. Présente au moment du passage de Fiola, Marrit s’entraîne à Amsterdam.

Fiola est demeuré en contact avec les parents. Il leur déniche des billets à chaque arrêt à Heerenveen et ils viennent l’encourager. La mère, Cathy, s’est déniché un emploi au Thialf après la visite du patineur canadien.

Légende vivante

Photo Richard Boutin

Légende du patinage de vitesse international avec ses neuf médailles olympiques, dont quatre d’or, et ses 19 titres mondiaux par distance, Sven Kramer est le patineur le plus décoré de l’histoire. Lors d’une cérémonie grandiose qui s’est déroulée devant le roi et a occupé les ondes de la télévision publique pendant 90 minutes, il a été honoré après la finale de la Coupe du monde en mars 2022.

Autre icône du patinage international avec ses 13 médailles olympiques, Ireen Wust avait également été honorée par la même occasion. Leurs noms se retrouvent dans les hauteurs de l’Anneau aux deux extrémités de la glace. Au moment de sa retraite, Kramer a lancé une Académie de patinage de vitesse à son nom dont les bureaux sont situés au Thialf.

De fiers représentants de la Frise

Photo Richard Boutin

La ville de Heerenveen est située dans la province de la Frise. S’ils parlent le néerlandais, les résidents de la Frise possèdent leur propre langue, dont ils sont très fiers. À Heerenveen, mais aussi dans les autres villes avoisinantes telles Drachen et Sneek, les drapeaux de la Frise sont très présents. Dans le stationnement du Thialf, on retrouve une bannière « J’aime la Frise ».