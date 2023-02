Le Québec doit faire le point sur son avenir avant qu’il ne soit trop tard

Dans une lettre rendue publique lundi, Paul St-Pierre Plamondon invite François Legault à mettre sur pied une nouvelle commission Bélanger-Campeau.

Cette dernière, petit rappel, a été créée au lendemain de l’échec de l’accord du lac Meech en juin 1990, quand le Canada anglais avait refusé de reconnaître le Québec comme société distincte et de lui accorder certains pouvoirs jugés essentiels pour sa survie et son avenir.

Du point de vue de ses propres promoteurs, comme Robert Bourassa, Meech était une proposition minimaliste permettant au Québec de réintégrer la constitution canadienne, dont il avait été exclu en 1982.

En échouant, elle remettait en question l’appartenance du Québec à la fédération.

PSPP

La commission Bélanger-Campeau avait pour fonction de permettre au Québec d’analyser dans toutes ses dimensions son avenir politique.

Elle voyait deux avenirs possibles pour le Québec.

Soit une réforme en profondeur de la fédération canadienne, qui permettrait à notre nation d’y jouir d’une véritable autonomie et reconnaissance.

Soit l’indépendance du Québec.

Trente ans plus tard, le Québec n’a obtenu ni l’une ni l’autre. Et sa situation dans le Canada s’est dégradée, même si nous ne parvenons pas à le voir pleinement, tellement nous nous sommes éloignés mentalement de la question nationale.

Nous sommes en fait à un nouveau tournant historique, et il serait plus que nécessaire, justement, de mettre à jour notre relation avec le Canada.

Car ce dernier a changé. Il a connu une révolution. Depuis sa conversion intégrale au multiculturalisme, il n’a plus rien à faire, par exemple, de ce qu’on appelait autrefois le mythe des deux peuples fondateurs. Le nationalisme québécois est assimilé à un suprémacisme ethnique.

D’ailleurs, l’évolution démographique du Canada est telle que le poids du Québec chute, et celui des francophones aussi, dans les provinces anglaises, évidemment, et au Québec même. Et la situation n’ira pas en s’améliorant. La noyade démographique est inévitable.

Avant qu’il ne soit trop tard, à moins qu’il ne le soit déjà, il serait temps que le Québec fasse le point sur son avenir.

Certains nous diront que ce n’est pas encore le temps. Qu’il faut attendre le jugement de la Cour suprême sur la loi 21, qui risque de provoquer un choc symbolique majeur, non seulement entre le peuple québécois et le Canada, mais plus encore, entre deux visions du monde profondément irréconciliables.

C’est possible.

Il n’est pas impossible, d’ailleurs, que cette idée circule dans les cercles caquistes, qui doivent se demander de quelle manière ils géreront la mise en pièce de la laïcité québécoise par le multiculturalisme canadien.

Avenir

La grande vertu de PSPP est de forcer le jeu, alors que François Legault, pour l’instant, se réfugie dans un nationalisme strictement rhétorique, qui manque de substance politique, et qui ne parvient plus à masquer ses démissions à répétition.

Où en est le Québec?

À quoi ressemblera son avenir s’il reste dans le Canada, et s’il en sort? Les Québécois sont en droit de savoir où ils en sont collectivement.

Cette commission est nécessaire.