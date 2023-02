Le temps des expériences

Peu importe ce qui se passera d’ici vendredi, fin de la période des transactions, les dernières semaines du calendrier régulier permettront à l’entraîneur, Martin St-Louis, de tenter de multiples expériences en vue de la prochaine saison.

Selon toute vraisemblance, les changements majeurs surviendront lors de la saison estivale et non dans les prochains jours. L’important en mars et avril sera donc de bien évaluer le personnel en place et en ce sens, St-Louis se retrouve dans une situation idéale.

Il n’a aucune pression en relation avec le classement d’autant plus qu’il y a un prix du nom de Connor Bedard à l’enjeu. Les chances sont minces d’obtenir le premier choix du repêchage, mais j’aime voir le Canadien compétitionner à chaque match, comme c’est le cas présentement.

L’important est de ne pas se faire déclasser. Je préfère cela à regarder une équipe comme les Flyers de Philadelphie qui semble avoir jeté l’éponge et qui ne va nulle part. Même la recette John Tortorella ne fonctionne pas.

De plus, le nombre de blessés permet à St-Louis d’essayer différents joueurs en diverses situations. Il faut qu’à la fin de la saison, l’état-major ait le plus d’informations possible sur chaque joueur. On doit les connaître de A à Z.

Avec une évaluation complète, le directeur général, Kent Hughes, saura précisément quel joueur pourra apporter quoi la saison prochaine et il pourra transiger en toute connaissance de cause lors de la période estivale.

Sur le long terme, les priorités de la formation sont d’obtenir un défenseur et un gardien de premier plan, ainsi qu’un gros ailier, mais ce n’est pas une obligation immédiate.

Jusqu’à ce qu’une véritable opportunité se présente, Hughes pourra pourvoir certains postes avec de jeunes vétérans de troisième ou quatrième trio, à la recherche d’une deuxième ou d’une troisième chance.

L’acquisition de Denis Gurianov des Stars de Dallas en retour d’Evgenii Dadonov va dans ce sens. C’est un ancien choix de première ronde de 25 ans qui arrive à Montréal et qui sait, peut-être que St-Louis arrivera à l’emmener dans un rôle où il pourra exceller.

Chose certaine, Hughes a obtenu une valeur en retour de Dadonov et c’est ce que je souhaitais. Ça bouge beaucoup dans la LNH et j’ai l’impression que Hugues va nous annoncer d’autres nouvelles, cette semaine, même si je ne m’attends pas à un tour de magie.

Blessé ou malade ?

On a tous hâte de savoir ce qui va arriver avec Sean Monahan. Il était blessé, il patinait, mais là il est malade. Bref, on ne sait trop quoi penser. Il semble que le CH revient à ses vieilles habitudes en ce qui concerne la transparence.

Hughes procédera certainement à un remaniement cet été, mais sans bouger ses jeunes espoirs.

Encore deux ans

À quel moment ira-t-il chercher un défenseur de premier plan ou un véritable gardien numéro un ? Je ne sais pas, mais dans le contexte actuel, il n’y a pas urgence.

C’est davantage une question d’opportunité, mais à l’été 2024, il faudra qu’il y ait du développement de ce côté.

Et Montembeault ?

Vous vous demandez certainement comment je vois Samuel Montembeault dans tout ça. Il sera un rouage important pour le Canadien, mais je ne l’imagine pas encore dans un rôle de numéro un.

Il a progressé et il m’a convaincu qu’il était un gardien de niveau de la LNH et qu’il pouvait être un bon numéro deux. C’est un rôle crucial. J’estime que sa zone de confort est autour de 35 matches par saison.

Dans le contexte actuel, je suis très à l’aise de commencer la saison prochaine avec un duo composé de Jake Allen et de Samuel Montembeault, mais on sait que le Canadien va progresser et qu’éventuellement, ça prendra un gardien de premier plan pour espérer connaître du succès en séries éliminatoires.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Ullmark lance...et compte

Photo d’archives, AFP

Linus Ullmark connaît une saison de rêve chez les Bruins de Boston, mais comme si ce n’était pas suffisant, il a marqué un but, samedi soir à Vancouver, et il a fait ça de façon spectaculaire en lançant la rondelle par-dessus les attaquants adverses qui fonçaient sur lui. Avec un seul but d’avance, ça prend de l’audace et beaucoup de confiance pour réussir un tel jeu. Un autre beau chapitre dans l’épopée des Bruins. Chaque fois qu’un gardien marque, ça me rappelle mon but du 2 janvier 2001, mais je ne lançais pas avec la même puissance que les gardiens d’aujourd’hui.

Changement de cap

Photo AFP

J’ai été quelque peu surpris que les Capitals échangent Dmitry Orlov et Garnet Hathaway aux Bruins en retour de choix de repêchage. C’est un peu comme s’ils jetaient l’éponge pour la saison actuelle, mais quand tu n’es pas certain de ton club et qu’un rajeunissement s’impose, aussi bien agir ainsi, plutôt que d’attendre un an ou deux trop tard avant de remodeler ton équipe. Alex Ovechkin pourrait rater les séries pour une première fois depuis 2014.

Kane le compétiteur

Photo AFP

Je ne sais pas comment ça serait possible dans les limites du plafond salarial, mais on dit que Patrick Kane irait rejoindre son ancien coéquipier, Artemi Panarin, chez les Rangers de New York. Chose certaine, de la façon dont il performe depuis quelques matchs, Kane démontre qu’il est une bonne option pour une équipe qui aspire à gagner la coupe Stanley. De plus, il a toujours bien performé sous pression.

Résignés en Floride

Les chances des Panthers de participer aux séries éliminatoires diminuent de jour en jour et leurs partisans, souvent déçus, semblent résignés. Le gardien Sergei Bobrovsky n’a jamais joué comme un double récipiendaire du trophée Vézina et là, on apprend que leur prometteur gardien de 21 ans, Spencer Knight, vient d’entrer dans le programme d’aide aux joueurs de la LNH.