Momentum Technologies fête ses 20 ans

Photo fournie par Momentum

Leader dans l’industrie de traitement de données et fleuron des entreprises technologiques de la Ville de Québec, Momentum Technologies a célébré ses 20 ans d’existence, le 10 février dernier, en présence de nombreux employés. Cette année charnière pour Momentum sera ponctuée de festivités (lancement d’un livre relatant l’histoire de Momentum) pour les employés et leur famille ainsi qu’avec les partenaires de l’entreprise reconnue depuis de nombreuses années comme étant l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. En 2013, un processus de relève s’est amorcé pour se concrétiser en 2021 avec la reprise de l’entreprise par 14 nouveaux actionnaires. Sur la photo, de gauche à droite : Guylaine Pleau, VP finance et administration ; Selma Ragoug, VP adjointe services-conseils ; Mohamed Guetat, PDG ; Nicolas Clusiault, VP RH et projets spéciaux ; Pierre Leblanc, VP adjoint services-conseils, et Amin Gargouri, VP services-conseils.

100 % présentiel !

Photo fournie par Semaine numériQC

La 7e Semaine numériQC se déroulera du 27 au 31 mars au Terminal - Port de Québec. Plus de 2500 professionnels, gens d’affaires, chercheurs et étudiants se retrouveront le temps de quelques jours pour participer à l’événement qui se tiendra 100 % en présentiel, une première post-pandémie. Durant ces cinq jours, plus de 150 intervenants reconnus dans leurs domaines discuteront des thématiques d’IA et données, de développement durable, de futur numérique, d’assurance, d’e-commerce, de technologie en gestion, de futur numérique et de tourisme, sans oublier le Concours de pitch, une tradition bien appréciée de la Semaine numériQC. Tous les détails se trouvent au https://semainenumeriqc.com/. De gauche à droite, sur la photo : Christian Gagné, directeur de l’Institut en intelligence et données de l’Université Laval ; Michel Bouchard, DG du Centre en imagerie numérique et médias interactifs ; Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique ; Carl Frédéric De Celles et Martin Boivin, respectivement président du CA et DG Québec numérique ; François-Jérôme Gosselin, DG des Événements eCommerce ; Line Lagacé, VP du service aux entreprises de Québec International, et Carole-Ann Labrie, chargée de projet - Semaine numériQC de Québec numérique.

Deux titres en deux semaines

Photo fournie par René Baillargeon

Bravo aux Élans de Charlesbourg M11 (photo) qui ont connu toute une séquence au cours des derniers jours. L’équipe a connu un parcours parfait avant de s’offrir une victoire dramatique en prolongation pour mettre la main sur le titre de Champions du Tournoi inter-régional Atome-Pee-wee d’Alma, au Lac-Saint-Jean. Après un but d’Arthur Drolet qui égalait la marque en fin de 3e période, Charles Baillargeon a joué les héros en enfilant le but vainqueur. Les joueurs des entraîneurs Lincoln Anderson et Benoit Martin avaient triomphé deux semaines plus tôt au tournoi de Saint-Raymond de Portneuf.

Anniversaires

Photo fournie par Daniel Coulombe

Maxime Denis (photo), journaliste correspondant parlementaire à Québec chez Groupe TVA, 32 ans... Lucian Bute, boxeur professionnel d’origine roumaine, 43 ans... Jean-Pierre Gravel, producteur et animateur radio, 42 ans... Guillaume Lemay-Thivierge, comédien, acteur et animateur, 46 ans... Eric Lindros, joueur de hockey de la LNH (1992-2007), 50 ans... René Simard, chanteur, comédien, animateur, metteur en scène, 62 ans... Jeanne Mas, chanteuse française, 65 ans... Mario Andretti, ex-pilote de course américain, l’un des Américains les plus titrés de l’histoire du sport, 83 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 28 février 2021 : Lionel Verret (photo), 90 ans, ex-président des retraités(es) du Château Frontenac... 2019 : André Previn, 89 ans, compositeur, chef d’orchestre et interprète germano-américain (4 Oscars au cours de sa carrière)... 2017 : Vladimir Petrov, 69 ans, hockeyeur sur glace soviétique puis russe, champion olympique (1972, 1976) et médaillé d’argent en 1980... 2016 : George Kennedy, 91 ans, acteur américain... 2015 : Alex Johnson, 72 ans, qui avait remporté le championnat des frappeurs de la LAB avec les Angels en 1970... 2013 : Daniel Darc, 53 ans, rockeur français... 2011 : Annie Girardot, 79 ans, actrice et figure du cinéma français... 2010 : Jacques Zilberberg, 70 ans, professeur retraité du département des sciences politiques de l’Université Laval... 2007 : Arthur Schlesinger, Jr., 89 ans, historien américain et un critique social... 2004 : Yvon Thiboutot, 66 ans, comédien québécois... 2002 : Benoît L’Écuyer, 29 ans, agent du SPVM.