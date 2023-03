Peut-on aimer la souffrance?

J’avais envie de vous faire part d’une lecture récente qui me pose un troublant questionnement. Dans une œuvre de l’auteure et conférencière Christel Petit-Collin qui a pour titre Je pense trop, on lit ce qui suit :

« Maryse est régulièrement insultée et battue par son mari. Je la coache depuis peu pour lui donner le courage de partir. Ce n’est pas simple. Dans son éthique, il y a bien évidemment le respect de la parole donnée et le sens de l’engagement, et son mariage cumule ces deux valeurs.

Elle me raconte une scène pénible où il l’a encore dénigrée dans ses fonctions de femme d’intérieur, montant en épingle le fait qu’elle ne savait pas plier correctement les serviettes de table, en usant de ce fait comme prétexte pour hurler après elle et l’insulter.

Est-ce que la crainte d’une éventuelle rébellion aggraverait la violence de son conjoint ? Et Maryse de répondre : “Pas du tout. Je suis gentille c’est tout !” Quand j’insinue qu’être gentille à ce point ce n’est plus vraiment de la gentillesse, elle s’exclame :

“Oh rassurez-vous, ce n’est pas pour lui que j’agis comme cela, c’est pour moi. C’est pour respecter la vision que j’ai de la vie de couple. Je ne m’aimerais pas si j’entrais dans son monde de mesquinerie et dans une escalade de représailles. En agissant avec lui comme je pense être juste d’agir en couple, c’est moi que je respecte.” »

Je vous ai écrit cela Louise en respectant exactement les mots de l’auteure pour ne rien trahir de sa pensée, « surtout celle de Maryse », afin de connaître votre réaction à ce texte, car je me demande si un tel comportement est possible.

Fernand Bouchard

Bien sûr que de telles personnes existent, qu’on aime cela ou pas, et aussi triste que ça puisse paraître. On entre ici dans le monde du déséquilibre. La très haute idée que ces personnes se font de leur devoir, de leur engagement envers autrui les rend aveugles à leur propre sort. Leur devoir de respect d’elles-mêmes s’efface complètement devant le respect dû à l’autre. Et dans certains cas, la personne va même jusqu’à en mourir.