Prévisions: rentabilité à la baisse pour 33% des entreprises

Une entreprise sur trois au pays prévoit une diminution de sa rentabilité au cours du prochain trimestre, même si plusieurs s’attendent à augmenter le prix des biens et services facturés.

C’est ce que révèle l’Enquête canadienne sur la situation des entreprises, menée de janvier à février.

Le Journal faisait état samedi de ralentissement dans certains commerces de détail, alors que dans l’ameublement, notamment, les stocks sont élevés. Les promotions sont de retour pour attirer les consommateurs, devenus plus attentifs aux prix avec l’inflation.

Au dernier trimestre de 2022, 28 % des entreprises canadiennes ont enregistré des revenus à la baisse (de 1 % à 49 % de diminution). Les secteurs d’activité où le déclin des revenus touche une plus grande proportion d’entreprises sont les finances et assurances (29 %), le commerce de détail (28 %), le transport et l’entreposage (26 %).

Des matières brutes plus chères

Pendant que près de trois entreprises sur 10 affichent des revenus à la baisse, le prix des matières brutes achetées par les fabricants continue de monter, bien que plus lentement. La hausse était de 1,2 % en janvier d’une année à l’autre, après une augmentation de 7,5 % en décembre. Pour les salaires, la progression a été de 4,5 % en janvier par rapport au même mois en 2022.

La hausse de l'inflation est le principal obstacle auquel s'attendent les entreprises au cours des trois prochains mois, particulièrement les entreprises dans les secteurs de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz (67,6 %), des services d'hébergement et de restauration (67,5 %) et de l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse (64,6 %).

Pour composer avec la hausse des taux d’intérêt, qui affecte les finances des entreprises, 11 % prévoient réduire leurs effectifs, 21 % vont reporter des embauches, 31 % choisiront de ralentir leurs investissements, tandis que 48 % vont refiler la note aux consommateurs, en augmentant le prix de vente de leurs biens et services.