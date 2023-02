«Revenge Porn»: Meta prend des mesures pour contrer ce fléau

Avec la montée de la pornographie de vengeance sur les réseaux sociaux, Meta prend de nouvelles dispositions pour protéger les adolescents qui pourraient voir leurs photos exposées sur Facebook et Instagram.

La maison mère de Facebook entend ainsi utiliser un nouvel outil qui permettrait de cibler les photos explicites publiées sans son consentement pour l’embarrasser sur la place publique.

Cet outil, appeléTake It Down, est géré par le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

Il permet aux jeunes — ou à leurs parents — de joindre anonymement une empreinte numérique à des photos ou des vidéos intimes directement à partir de leur téléphone.

Ensuite, le numéro anonymisé sera stocké dans une base de données liée à Meta, mais pas l’image. Ainsi, si la photo est publiée sur Facebook ou Instagram, elle sera comparée à l’originale, révisée et potentiellement supprimée.

«Ce problème est extrêmement important pour Meta depuis très très longtemps, car les dommages causés sont assez graves dans le contexte des adolescents ou des adultes. Cela peut nuire à leur réputation et à leurs relations familiales, et les place dans une position vulnérable», a déclaré à CNN Antigone Davis, directrice de la sécurité mondiale de Meta.

«Il est important que nous trouvions des outils comme [Take It Down] pour [aider les gens] à reprendre le contrôle de ce qui peut être une situation très difficile et dévastatrice», a-t-elle ajouté.

Pour avoir accès à Take It Down, il suffit de télécharger le logiciel sur ses appareils via ce site web.