Tesla va ouvrir une usine au Mexique en tenant compte des pénuries d’eau

Le champion mondial des véhicules électriques Tesla du milliardaire Elon Musk va ouvrir une usine à Monterrey, dans le nord du Mexique, en prenant en compte des pénuries d’eau dans cette région frappée par la sécheresse, a annoncé mardi le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

«Cela va signifier un investissement considérable et beaucoup, beaucoup d’emplois», a déclaré M. Lopez Obrador, ajoutant que l’entreprise donnerait davantage de détails à partir de «demain» mercredi, notamment sur la question de la gestion de l’eau dans ses processus de fabrication.

«Il y a un premier engagement, qui est celui de l’utilisation d’eaux recyclées dans tout le processus de fabrication d’automobiles électriques», a-t-il avancé.

«Je veux remercier monsieur Elon Musk parce qu’il a été très respectueux et très attentif. Il a compris l’importance de prendre en compte le problème de la pénurie d’eau», a poursuivi le président de gauche nationaliste, précisant avoir discuté deux fois avec le PDG de Tesla.

Situé à un peu plus de 200 km de la frontière avec les États-Unis, Monterrey est l’un des moteurs économiques, financiers et industriels du Mexique, pays membre de l’OCDE.

En juillet 2022, les autorités locales avaient dû rationner l’eau en raison de l’assèchement quasi-total de deux des trois barrages alimentant Monterrey.

Troisième usine à l’étranger

«Dans le partage de l’eau, on a préféré les entreprises aux personnes», avait alors déploré dans un éditorial le journal de gauche «La Jornada», proche du pouvoir, en évoquant cette sécheresse.

Il s’agira de la troisième usine Tesla à l’étranger et de la première en Amérique latine.

L’entreprise d’Elon Musk dispose déjà d’une «gigafactory» en Allemagne, près de Berlin, et d’une autre en Chine, à Shanghai. En Allemagne, Tesla produit des batteries pour automobiles.

Début février, l’entreprise allemande BMW a annoncé un investissement de 870 millions de dollars pour fabriquer des voitures électriques au Mexique.

Le Mexique dispose de réserves de lithium dans l’état de Sonora (nord) à la frontière avec les États-Unis.

Le président mexicain a signé le 18 février un décret nationalisant la production de lithium --considéré comme «propriété de la Nation»-- «pour que les étrangers ne puissent pas l’exploiter, ni la Russie, ni la Chine, ni les États-Unis», a-t-il déclaré lors de la signature du décret.

Le Mexique est le septième producteur mondial d’automobiles avec trois millions de véhicules fabriqués en 2021, d’après l’association mexicaine de l’industrie automobile (AMIA).

Les groupes allemands Volkswagen et Audi, américains General Motors et Ford, et japonais Honda, Nissan et Toyota disposent d’unités de fabrication de véhicules ou de moteurs dans le pays qui est un pôle de connexion entre l’Amérique du Nord et l’Amérique latine.

Le sud-coréen Hyundai et Stellantis (groupe né de la fusion en 2021 de Peugeot-Citroën et de Fiat-Chrysler) disposent également des unités de production au Mexique.

L’investissement étranger dans le secteur automobile a représenté 5,3 milliards de dollars en 2021, selon l’AMIA. L’industrie automobile représentait cette année-là 3,5% du PIB et 930 000 emplois, de même source.

En 2022, les investissements étrangers directs au Mexique se sont élevés à 35,3 milliards de dollars, en augmentation de 12% par rapport à l’année précédente, a indiqué le ministère de l’Économie.

Les États-Unis sont de loin le premier investisseur au Mexique (16 milliards de dollars) devant le Canada (3,8 milliards). Les trois pays sont membres du traité de libre-échange d’Amérique du Nord.

En 2021, le Mexique faisait partie des dix pays au monde recevant le plus d’investissements étrangers, d’après la société d’investissements BlackRock.