LAGRANGE, Héléna Vachon



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 15 février 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Héléna Vachon, épouse de feu Armand Lagrange, fille de feu Albert Vachon et de feu Imelda Binet. Elle demeurait à Sainte-Marie. Elle était la soeur de feu Marie-Laure (Henri-Louis Thibodeau), feu Normand (Louisette Couture), feu Simone (Wilfrid Gagnon), feu Raymond (Monique Lemelin), feu Sr. Laurette, Rosaire (Denise Hochu) et Yvette (feu Adrien Boutin). Elle était la belle-soeur de feu Annoncia (feu Noël Turcotte), Jacqueline (feu Georges Grenier), feu Marie-Claire (feu Odina Fleury), Alcide (Thérèse Cloutier), Henri (Jacqueline Bélanger), Yvon (Claire-Hélène Drouin), Huguette (Henri Cliche) et feu Claude. Elle laisse également dans le deuil ses filleuls : Pierrette Turcotte et Hermann Thibodeau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Marie, vendredi, jour de la célébration, à compter de 12h30. La direction a été confiée à la :La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route du Président Kennedy Nord, C. P. 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4) : https://www.alzheimerchap.qc.ca/