FOURNIER, Denise Hébert



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 février 2023, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Denise Fournier, épouse de monsieur Daniel Hébert. Née à Québec, le 1er août 1953, elle était la fille de feu dame Béatrice Lessard et de feu monsieur Paul Fournier. Elle demeurait à Boischatel. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h30.Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via le https://funeraweb.tv/fr/diffusions/69718. Les cendres seront déposées au cimetière de Boischatel à une date ultérieure. Outre son époux Daniel, madame laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : René (Diane Gravel), Lise (Armand Moniz), Napoleon, Gisèle Morneau (feu André), Linda Lemieux (feu Guy); de la famille Hébert : Réjean (Anna Cauchon), Johanne (France Bélanger), Maryse (Robert Brown) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Denise était également la sœur de : Maurice (Nicole Boutet), Louise; la belle-fille de René Hébert (Aline Villeneuve) et la belle-sœur de Martin Hébert, tous décédés. La famille remercie les médecins oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, Dr Marc Lalancette, Dr Vincent Castonguay, Dr Eric Lévesque ainsi que le personnel soignant pour leurs compétences médicales et la grande humanité d'ont-ils ont fait preuve, ce qui a certes aidé Denise à supporter cette grande souffrance pendant de nombreuses années. Nous vous en sommes tous très reconnaissants. Les Funérailles sont sous la direction de :