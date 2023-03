Beats, Nike, FedEx: voici les messages cachés des logos connus

Vous les voyez tous les jours sans vraiment les voir: les logos de marques occupent une grande partie de notre espace visuel au quotidien.

Il suffit toutefois de se concentrer un peu sur ces images afin d’en faire ressortir certains éléments qui nous échappent au premier regard.

Voici sept logos de marques ou d'événements célèbres qui possèdent des messages cachés.

1. Apple

Tout le monde connaît l’image qui représente le géant américain des nouvelles technologies. Or, savez-vous pourquoi l’entreprise a choisi une pomme à moitié mangée pour représenter sa marque ?

Le designer qui a conçu le logo a choisi d’ajouter une bouchée sur le fruit afin d’éviter de ressembler à une cerise sur les appareils plus petits.

2. FedEx

Le logo de FedEx semble assez banal au premier regard. Or, regardez bien l’espace entre le E et le X.

Vous pouvez y voir une flèche pointant vers la droite, ce qui pourrait représenter la vitesse et la fiabilité du service de livraison.

3. Toblerone

Les chocolats suisses de la marque Toblerone sont des essentiels pour les fondues au chocolat ou pour combler une fringale. Est-ce que vous vous êtes déjà intéressés à la fameuse montagne qui se trouve sur l’emballage du produit ?

En vous concentrant un peu, vous allez pouvoir y voir un ours dessiné sur les reliefs de la montagne.

L’animal est l’emblème de la ville de Berne, l’endroit où Toblerone a été créé.

4. Le Tour de France

Vous connaissez probablement tous Le Tour de France, l’une des compétitions de cyclisme les plus prestigieuses au monde.

Pensiez-vous que le gros cercle jaune présent dans le logo représentait le soleil? Et bien non! Il s’agit plus tôt de la roue avant d’un vélo. Le R représente un cycliste et le O, la roue arrière de la bicyclette.

5. Capitals de Washington

Les Capitals de Washington font partie des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. On y voit un aigle aux couleurs du drapeau des États-Unis. Or, il y a un élément caché que vous n’avez peut-être pas remarqué au premier coup d’œil.

Dans l’espace vide sous le logo, vous pouvez apercevoir la silhouette du Capitole, ce qui rend hommage à la capitale américaine.

6. Nike

Saviez-vous que l’image qui représente le célèbre équipementier Nike contient un message caché?

Le crochet qui a fait la renommée de la marque représenterait les ailes de Niké, la déesse de la victoire dans la mythologie grecque.

7. Beats

Les écouteurs produits par le rappeur et producteur américain Dr. Dre n’ont plus besoin d’introduction. Le logo cette marque fondée en 2006 est simple et facilement reconnaissable de tous. Or, ce fameux B que tout le monde connaît contient plusieurs messages.

Le cercle rouge dans laquelle se trouve la lettre peut aussi représenter une tête et le B, une paire d’écouteurs.