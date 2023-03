Bell et Telus haussent leurs frais d’itinérance

Les abonnés de Bell et Telus et de leurs filiales respectives Virgin et Koodo verront leurs frais d’itinérance augmenter pour pouvoir utiliser leur cellulaire hors du Canada.

Selon des données compilées par CBC News, Telus va réclamer, à partir du 8 mars, 14 $ par jour à ses clients en voyage aux États-Unis, soit 2 $ de plus par jour. Ceux qui se déplacent ailleurs dans le monde devront s’acquitter de 16 $ par jour, un montant en hausse de 1 $.

Bell, de son côté, augmentera ses tarifs de 1 $, pour atteindre 13 $ aux États-Unis et 16 $ ailleurs dans le monde, à partir du 9 mars.

Sollicité par CBC, Bell a expliqué que les prix des forfaits cellulaires sont globalement à la depuis un an, mais que l’entreprise doit composer avec «des hausses de prix de nos fournisseurs» et des «hausses de coût dans notre industrie».

L’autre membre du trio d’entreprises qui contrôlent le gros du secteur des télécommunications au Canada, Rogers et ses filiales Chatr et Fido, ne semble pas planifier de hausse de ses frais, établis à 12 $ par jour aux États-Unis et à 15 $ par jour dans les autres pays de la planète.