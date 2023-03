Bien dormir «peut vous rallonger la vie»

Avec des vies professionnelles et sociales bien remplies, dormir suffisamment est souvent impossible.

Mais selon de nouvelles recherches menées aux États-Unis, s'assurer de bénéficier de huit heures de sommeil chaque nuit permet non seulement de soutenir le cœur et la santé générale, mais peut également avoir un impact sur la longévité.

Après avoir analysé les données de plus de 172 000 personnes, les scientifiques ont rapporté que parmi les personnes qui avaient respecté les mesures de qualité du sommeil - y compris la durée idéale, le fait de ne pas utiliser de somnifères et de se sentir bien reposé cinq jours par semaine - l'espérance de vie était supérieure de 4,7 ans pour les hommes et de 2,4 ans pour les femmes par rapport à celles qui ne présentaient aucun ou un seul de ces facteurs.

Et par rapport aux personnes qui ne présentaient aucun ou un seul des facteurs favorables au sommeil, celles qui présentaient les cinq facteurs avaient 30 % moins de risques de mourir, quelle que soit la raison, 21 % moins de risques de mourir d'une maladie cardiovasculaire, 19 % moins de risques de mourir d'un cancer et 40 % moins de risques de mourir de causes autres que les maladies cardiaques ou le cancer.

«Si les gens ont tous ces comportements idéaux en matière de sommeil, ils sont plus susceptibles de vivre plus longtemps», a déclaré le Dr Frank Qian, coauteur de l'étude.

«Donc, si nous pouvons améliorer le sommeil en général, et l'identification des troubles du sommeil est particulièrement importante, nous pourrions être en mesure de prévenir une partie de cette mortalité prématurée.»

«Même dès le plus jeune âge, si les gens peuvent développer ces bonnes habitudes de sommeil, à savoir dormir suffisamment, s'assurer qu'ils dorment sans trop de distractions et avoir une bonne hygiène du sommeil en général, cela peut grandement bénéficier à leur santé globale à long terme, a-t-il poursuivi. Il est important que les jeunes comprennent que de nombreux comportements en matière de santé sont cumulatifs au fil du temps. Tout comme nous aimons dire qu'il n'est jamais trop tard pour faire de l'exercice ou arrêter de fumer, il n'est jamais trop tôt non plus. Et nous devrions parler du sommeil et l'évaluer plus souvent.»

Les résultats complets de l'étude seront présentés lors de la session scientifique annuelle de l'American College of Cardiology, en même temps que le Congrès mondial de cardiologie, en mars.