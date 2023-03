«Bold Glamour», le nouveau filtre de TikTok qui fait polémique

Sur les réseaux sociaux, les socionautes sont habitués aux filtres. Adorés par certains, critiqués par d'autres, les filtres et leur utilisation ont toujours fait polémique. Mais le « Bold Glamour » a encore plus bousculé l'univers des plateformes. Sa particularité ? Il est indétectable.

Si certaines études affirment que l'utilisation des réseaux sociaux peut avoir des effets bénéfiques, d'autres démontrent totalement l'effet inverse. En cause, entre autres, les filtres, souvent pointés du doigt.

« Bold Glamour », le dernier filtre en date qui fait un tabac sur TikTok, s'est attiré les foudres de bons nombres d'utilisateurs du réseau social chinois. En cause ? Le fait d'être quasiment indétectable. Si d'habitude les filtres disponibles sur TikTok ont la fâcheuse tendance à sauter lorsqu'un utilisateur met sa main devant son visage, le filtre « Bold Glamour » résiste à ce test.

Anonymes comme célébrités n'ont pas hésité à tester le filtre pour en dénoncer les effets nocifs sur le bien-être mental. Une manière, une fois de plus, d'alimenter les complexes physiques et le manque d'estime de soi, chez les plus jeunes.

« Comment nourrir le manque de confiance en soi », a écrit une utilisatrice en légende de sa vidéo sur TikTok tandis qu'un autre a clairement déclaré : « Ce filtre doit être banni. [...] Si vous ne voulez pas gâcher votre journée, ne l'essayez pas. Parce que tout ce qu'il va faire, c'est te faire sentir comme une merde. » De son côté, l'actrice Katherine Heigl, qui a testé ce filtre, n'a même pas eu besoin de parler pour le critiquer mais s'est tout de même fendue d'une légende sans équivoque : « ummm je déteste cette garce. #boldglamourfilter n'est pas pour moi. »

Malgré des critiques virulentes, le filtre « Bold Glamour » a tout de même été utilisé dans plus de 7,8 millions de vidéos sur TikTok. Un véritable succès qui ne fait que grandir grâce à la polémique qui le rend de plus en plus populaire sur la plateforme. L'algorithme mettant également en avant les vidéos utilisant cet effet.

Derrière ce succès, les filtres indétectables pourraient s'avérer être un véritable business. Jusqu'à s'imposer comme une nouvelle norme ?