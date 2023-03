Brendan Fraser a failli mourir pendu sur le tournage de «La Momie»

Brendan Fraser s'est rappelé s'être effondré sur le plateau de tournage de La Momie.

Invité du Kelly Clarkson Show, la star américaine a raconté mardi avoir perdu connaissance lors du tournage d'une scène pour le film d'action de 1999. Dans cette séquence, son personnage, Rick O'Connell, était sur le point d'être exécuté par pendaison lorsque l'incident s'est produit.

Alors qu'il se tenait sur la pointe des pieds, une corde nouée autour du cou, le réalisateur Stephen Sommers lui aurait dit: «Tu n'as pas vraiment l'air de t'étouffer. Tu peux faire mieux?»

Dans la prise suivante, l'homme tenant la corde l'a tirée plus fort, et l'acteur n'avait «nulle part où aller que vers le bas». «Et soudain, mon coude était dans mon oreille, le monde était de côté et il y avait du gravier dans mes dents, et tout le monde était vraiment silencieux.»

Lorsqu'il a repris conscience, tout ce qu'il a entendu, c'est un coordinateur de cascades criant son nom. «Félicitations, bienvenue au club! La même chose est arrivée à Mel Gibson dans Braveheart», lui a ensuite lancé le technicien.