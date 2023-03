Cinq ans de travaux sur Laurier: rien de garanti pour le début du tramway en 2023

La Ville de Québec ne peut pas garantir que les travaux du tramway débuteront officiellement cette année, comme prévu, mais malgré tout, le chantier sera majeur dans le secteur Laurier et durera au moins cinq ans, notamment en raison des travaux préparatoires au mégaprojet.

L’administration Marchand présentait mercredi sa planification des principaux chantiers pour 2023. On a détaillé les investissements de 243 millions $, qui se déclinent en 284 chantiers pour la mobilité, la qualité des milieux de vie et le bon état des infrastructures municipales, mais pas un mot sur le début prévu du plus gros projet de l’histoire de Québec, le tramway.

Questionné à plusieurs reprises sur la question, le vice-président du comité exécutif et responsable du Transport et de la Mobilité, Pierre-Luc Lachance, a refusé de se prononcer sur le démarrage du chantier.

«Je n’ai pas d’information à cet effet», a-t-il répété lorsque les journalistes lui ont demandé s’il avait une garantie que les travaux prendraient leur envol cette année. Il a mentionné que le partenaire privé qui sera responsable de la construction et de l’infrastructure du projet n’a pas été choisi encore.

Il est impossible actuellement de prévoir si d’autres chantiers liés à la réalisation du tramway s’ajouteront aux 284 identifiés dans le plan de travail, a indiqué M. Lachance. «On n’a aucune idée des plans à cet effet, donc ce serait purement spéculatif.» Les membres du bureau de projet sont les intervenants qui pourront fournir la réponse, a-t-il insisté.

Laurier

En attendant, le boulevard Laurier sera un point chaud cette année avec plusieurs chantiers en concurrence.

On doit déplacer les utilités publics, faire des travaux d’aqueduc et d’égout, réaménager Lavigerie et se coordonner avec des travaux du ministère des Transports du Québec, qui commence son mégaprojet d’interconnexion à la tête des ponts, pour le tramway.

«Sur Laurier, il y aura des travaux pour cinq ans encore», a résumé le responsable du Bureau des Transports, Marc des Rivières. «On va se déplacer, on va occuper beaucoup d’espace, la circulation va être déplacée du côté nord et sud. Ça va varier. Oui, ça va bouger beaucoup sur Laurier au cours des prochaines années.»

