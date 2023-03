Commissaire de la LHJMQ: Québec solidaire veut la démission immédiate de Gilles Courteau

Gilles Courteau doit «partir immédiatement», a réitéré mercredi le député de Québec solidaire Vincent Marissal, qui, mis au fait des déclarations du commissaire au Journal, estime que ce dernier «n’est plus l’homme de la situation».

«Je comprends qu’on ne tire pas sur les ambulances, mais il est encore là pour un an, un an et demi, et moi ça ne me rassure pas de savoir que c’est ce bonhomme-là qui va faire la transition», a martelé M. Marissal en entrevue.

Bricoler une explication

Le député de Rosemont ne croit pas la version du commissaire, qui a soutenu mercredi ne pas avoir lu au complet la déclaration sous serment de Stephen Quirk, laquelle concernait des événements survenus entre 1995 et 1998, quand il jouait pour la concession de Moncton.

«L’affidavit de Stephen Quirk date de mars 2021, a rétorqué le député solidaire. C’était connu, cette histoire, et je ne crois pas que M. Courteau avait besoin de lire l’affidavit pour savoir quelle en était la teneur.»

M. Marissal estime que le commissaire du circuit junior «bricole une espèce d’explication» et précise que cette dernière «ne le convainc absolument pas».

«Il est venu devant la commission parlementaire en disant qu’il était de bonne foi, [que la ligue] a fait [ses] devoirs, [qu’elle] veut absolument changer les choses. Et la première chose que l’on apprend, c’est qu’apparemment, il n’a pas lu l’affidavit qui concerne l’un des joueurs de sa ligue. Ce n’est pas sérieux», s’est désolé M. Marissal.

«Faire le ménage»

Ce dernier trouve cela insultant comme parlementaire, mais aussi, «pour les joueurs qu’il est censé défendre et pour la population qui veut savoir ce qui s’est passé».

«[La LHJMQ] a besoin de faire un ménage et de repartir avec du monde qui vont avoir un nouveau regard pour la ligue. Et pas des gens qui sont trop impliqués, depuis trop longtemps, dans la culture du silence.»

Par ailleurs, Vincent Marissal regrette toujours que le mandat de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, devant laquelle M. Courteau a témoigné la semaine dernière, n’ait pas été prolongée.

Il déplore également que la CAQ ait demandé aux autres partis de remettre leurs suggestions pour le rapport lundi prochain, ce qu’il considère comme «très rapide».

«Ça veut dire que l’on va vraiment remettre le couvercle sur la marmite. Là, franchement, mes collègues de la CAQ ne peuvent pas dire que l’on a fait le tour de la question. Pas avec tout ce que l’on apprend», a dit M. Marissal.