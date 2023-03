Délais de branchement d'Hydro: toujours pas branchés après 20 mois

Un jeune couple au Saguenay doit se promener d’un Airbnb à l’autre tout en regardant leur maison neuve perdre de la valeur, parce qu’Hydro-Québec tarde à brancher leur résidence.

Jonathan Blanchet et sa conjointe, Catherine Lemaire, sont des gens minutieux. Avant d’acheter leur terrain et de se faire bâtir, ils ont tout vérifié : la feuille de route du promoteur, les études du BAPE (Bureau d’audiences publiques en environnement) concernant leur terrain, les taxes municipales, le notaire...

« Mais je n’ai jamais pensé à regarder c’est quoi les délais de branchement d’Hydro-Québec ! Il faut que les gens le sachent si ça prend deux ans pour être branchés, quand on s’embarque dans un projet comme ça », dit-il.

Ce jeune couple, lui, travailleur social, et elle, super-infirmière, est un des nombreux ménages qui sont en ce moment victimes des délais de branchement hors-norme d’Hydro-Québec. Pour le travail, ils ont dû déménager de Montréal à Saint-Bruno, une petite ville à 15 minutes d’Alma et à 25 minutes de Chicoutimi, au Lac-Saint-Jean.

Leur promoteur a fait la demande de raccordement le 5 juillet 2021. L’électricité devait arriver, selon Hydro-Québec, à l’été 2022.

« Nous avons donc entamé la construction cet automne et pris un appartement à Chicoutimi, dont le bail expirait le 31 décembre dernier », dit l’homme de 33 ans.

Déception

Or, en date d’aujourd’hui, le raccord au réseau n’est toujours pas fait. La maison, une construction neuve, a subi des dommages dus aux grands froids de l’hiver dernier.

Les étapes faites par les sous-traitants d’Hydro étaient importantes, et ont été réalisées promptement, dit Jonathan Blanchet.

« Le déboisement, c’était majeur, c’était sur un kilomètre. Les gars ont bûché du bois pendant deux semaines. Les poteaux aussi, c’était une grosse job. C’est direct sur le roc. Ils sont arrivés avec leurs foreuses, du matin jusqu’au soir, et le service à la clientèle était super », raconte-t-il.

« Les gars d’Hydro, eux, sont finalement venus il y a trois semaines. Ils ont passé trois heures à passer un petit fil, mais c’était juste la première étape. Ils ont fait la moitié de la job et ils ne sont jamais revenus. Je ne les vois plus. Hydro ne retourne pas mes appels et quand ils le font, ils ne peuvent rien me dire. Ils ne savent rien », ajoute-t-il.

Pourquoi de tels retards ?

Cela fera 20 mois, ce dimanche, que le couple a fait sa demande. Depuis le 31 décembre, le couple dort dans des Airbnb ou chez des collègues.

Chez Hydro-Québec, on maintient que depuis deux ans « une forte hausse des demandes de raccordement au réseau d’électricité, tant pour la clientèle résidentielle que commerciale, entraîne malheureusement des délais de traitement inhabituels ».

Cette situation, selon la société d’État, serait liée « à un nombre record de mises en chantier dans un contexte d’essor économique ».

Pourtant, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), qui a dévoilé en décembre ses prévisions 2022-2023 du secteur de la construction et de la rénovation résidentielles au Québec, anticipe un recul de 21 % des mises en chantier en 2023 par rapport à 2022. Pour l’année qui se termine, c’est un repli de 14 % des mises en chantier qui a été compilé.

Le Journal a demandé à Hydro-Québec quel message la société d’État devrait envoyer à ses clients en cette période trouble.

« Nous conseillons aux citoyens de faire leurs demandes le plus tôt possible de leur processus, de s’informer auprès de leur municipalité et sur notre site web », dit Caroline Des Rosiers, porte-parole d’Hydro-Québec.

Sur le site web d’Hydro-Québec, dans la section « Délais de raccordement », on peut lire : « nous ne pouvons actuellement fournir aucune date de réalisation des travaux pour certaines demandes. Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation exceptionnelle pourrait causer ».

Les branchements « difficiles » désormais beaucoup plus nombreux que les « faciles »

17 000 | Nombre de demandes « simples » en 2022

Le réseau est déjà présent devant le terrain et le poteau est à moins de 30 mètres de la résidence. Les délais pour ce type de demandes sont de moins de 30 jours, souvent moins de 15 jours.

44 000 | Nombre de demandes « compliquées » en 2022

Nécessitent des travaux d’ingénierie. Les délais pour ce type de demandes sont de 12 à 18 mois compte tenu des autorisations à obtenir et de l’ampleur des travaux à réaliser.

+ 50 % | Augmentation du nombre de demandes qui nécessitent des travaux par des ingénieurs, entre 2019 et 2022