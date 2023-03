Grève des chauffeurs d’autobus scolaires à Québec: l’impasse persiste toujours

Deux semaines après le déclenchement d’une grève de 85 chauffeurs d’autobus scolaires de la région de Québec, la patience des parents est mise à rude épreuve alors que l’impasse persiste toujours dans le conflit.

«On a avancé un petit peu, mais ils sont toujours en grève jusqu’à nouvel ordre», laisse tomber Claude Tremblay, copropriétaire et responsable des ressources humaines chez Autobus Tremblay & Paradis.

Ses chauffeurs, ainsi que ceux de sa filiale Autobus B.R., sont en grève générale illimitée depuis le 16 février, privant environ 6000 élèves de transport scolaire pour se rendre à l’école chaque jour.

Du côté syndical, on affirme que l’impasse persiste toujours puisque «l’employeur ne veut pas mettre l’argent sur la table».

Québec a bonifié l’an dernier le financement rattaché au transport scolaire, mais l’employeur veut garder «la plus grande part du gâteau» en refusant les hausses salariales réclamées par les chauffeurs, affirme Josée Dubé, présidente du secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Grâce à cette bonification financière, d’autres transporteurs ont récemment été en mesure d’offrir à leurs chauffeurs des hausses salariales d’environ 30%, fait valoir Mme Dubé, qui réclame l’intervention du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, pour dénouer l’impasse.

«Nos chauffeurs sont prêts à continuer la grève le temps qu’il faut», affirme Mme Dubé, qui rappelle que les chauffeurs réclament aussi un nombre d’heures de travail garanti, plutôt que des horaires coupés.

De son côté, l’employeur avait indiqué au Journal la semaine dernière avoir offert de bonifier le chèque de paye de ses conducteurs de 22%.

Parents «à bout»

De leur côté, les parents qui doivent chambouler leur horaire matinal pour aller reconduire eux-mêmes leurs enfants à l’école commencent à manquer de patience.

«On est vraiment à bout», a lancé un père venu reconduire sa fille aux abords de l’école primaire anglophone de Sainte-Foy, mercredi matin.

«Les parents sont laissés à l’abandon dans ce conflit», déplore la mère de deux autres élèves de cette école, Julie Perron, qui habite Saint-Augustin.

Chaque matin, depuis deux semaines, Mme Perron va reconduire ses deux garçons à l’école, située derrière le CHUL, avant de revenir à Saint-Augustin où elle travaille.

Elle arrête au passage à Cap-Rouge pour aller chercher deux autres élèves. En fin de journée, ce sont leurs parents qui ramènent ses deux garçons à la maison.

Même si le réveil sonne 30 minutes plus tôt qu’à l’habitude, Mme Perron arrive toujours en retard au boulot et doit reprendre le temps manqué le midi ou le soir à la maison.

«C’est vraiment une énorme réorganisation pour tous les parents. On a vraiment hâte que ça se règle», lance-t-elle.

Cette grève générale illimitée touche des élèves provenant des centres de services scolaires des Découvreurs, de la Capitale et des Navigateurs ainsi que de la commission scolaire anglophone Central Québec.