Importante percée de Harnois dans les Maritimes

La québécoise Harnois Énergie vient de réaliser une percée majeure dans les Maritimes, grâce à l’acquisition de 52 dépanneurs et stations-service du groupe Wilsons, répartis dans les quatre provinces de l’Est du pays.

• À lire aussi: Loricorps fête ses 10 ans

• À lire aussi: Le premier train à hydrogène vert en Amérique du Nord entre Québec et Charlevoix

• À lire aussi: L’écart du prix de l’essence dans certaines régions soulève questions et mécontentement

«Mis à part quelques stations au Labrador et dans le nord du Nouveau-Brunswick, nous étions encore peu présents sur ce territoire. C’est certain que cette acquisition vient considérablement changer les choses», a confié mercredi, le PDG de l’entreprise familiale, Serge Harnois.

Courtoisie Harnois

Évaluée à quelque 100 M$ par les observateurs, cette transaction a été réalisée avec Alimentation Couche-Tard qui, l’an passé, s’était portée acquéreur de Cape D’Or Holdings et Barrington Terminals notamment, exploitant d’un vaste réseau de détaillants.

Croissance de 10%

En août, le Bureau de la concurrence du Canada a donné son feu vert à cette transaction d’importance, à condition que Couche-Tard se départisse d’une partie importante du réseau exploité par Wilsons. C’est sur ce réseau de 34 stations corporatives et 18 stations affiliées que Harnois a mis la main.

Du coup, l’entreprise québécoise voit son portefeuille de propriété s’accroître d’un peu plus de 10%, pour approcher les 460 emplacements. D’Halifax, où il venait de rencontrer une partie des employés, Serge Harnois cachait mal sa satisfaction. «Nous consolidons notre position tout en étendant notre présence dans les provinces atlantique. Il aurait été difficile de faire mieux.»

Courtoisie Harnois

Fondée en 1958, dans Lanaudière, Harnois exploite plus de la moitié des stations Esso et Mobil du Québec, en plus de ses propres marques (Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra).

L’entreprise est toujours détenue en forte majorité par la famille Harnois. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Fonds FTQ possèdent ensemble 13% de la société.