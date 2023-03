Ingérence chinoise: la communauté chinoise au Canada craint des incidents racistes

Les questions de géopolitique et d’ingérence chinoise affectent la communauté chinoise au Canada qui craint les amalgames et des «incidents racistes».

C’est ce que croit Winston Chan, ex-président du conseil d'administration du Regroupement des jeunes chambres de commerce chinoises du Québec. Ce dernier a confié, en entrevue à Qub radio mercredi, que le sujet préoccupe la communauté asiatique au Canada.

«Ce sont les retombées quand on parle de question d’ingérence chinoise [qui préoccupent], car on sait qu’il y a déjà une perception négative envers la Chine et malheureusement avec la pandémie, ça a vraiment aggravé la situation. Avec les récentes actualités, ça peut aussi affecter l’opinion des gens», a-t-il déclaré au micro de Philippe-Vincent Foisy.

M. Chan déplore que beaucoup de citoyens ne fassent pas «la distinction entre ce qu’il se passe en Chine et ce qu’il se passe avec les Québécois d’origine chinoise ici au Québec».

«On est à peu près 6 millions de Canadiens d’origine asiatique dont 1,8 million d’origines chinoises [...] dans les communautés il y a beaucoup de monde, on n’est pas un bloc monolithique, on a tous des opinions différentes. [...] Certains sont nés ici alors que d’autres sont des nouveaux arrivants.»

Winston Chan s’attend à «une montée du racisme ou un sentiment raciste envers les Chinois».

Il invite tous les citoyens «faire la part des choses» et rappelle l’importance «de protéger nos institutions démocratiques.»