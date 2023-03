«Fouille à nu»: Jean-Marie Corbeil fera rire les Français à Cuers ce printemps

Après quelque 30 années de carrière, Jean-Marie Corbeil se lance un nouveau défi. L’humoriste ira courtiser nos cousins français ce printemps en présentant son spectacle Fouille à nu, à Cuers.

« J’ai toujours rêvé de monter sur scène en France. Mon enfance a été bercée par les films de Pierre Richard et Louis de Funès, et je pense sincèrement que j’ai des atomes crochus avec le public là-bas. J’ai envie d’ouvrir mes horizons », avance Jean-Marie Corbeil.

Au cours de sa carrière, le comique de 52 ans a déjà présenté des numéros dans des festivals de Belgique et de Suisse, mais jamais dans l’Hexagone.

Sur invitation

C’est sur invitation de l’humoriste français Patrik Cottet-Moine que Jean-Marie Corbeil s’envolera vers Cuers, en mai, pour s’y produire au Théâtre de L’Abattoir. Les deux hommes se sont rencontrés au Québec dans le cadre du festival Joyeux Mont-Tremblant, l’été dernier.

« Il a vu un des premiers rodages de mon spectacle Fouille à nu et il a adoré. Deux semaines plus tard, il m’appelait pour me dire qu’il voulait m’accueillir au printemps », explique Jean-Marie Corbeil.

C’est donc ce deuxième spectacle solo qu’il présentera sous peu au public français, bonifié par l’ajout de numéros phares de son répertoire.

Dans ce spectacle – son plus engagé, précise-t-il –, Jean-Marie Corbeil se permet d’explorer des zones et des sujets plus délicats, écorchant notamment la religion, la politique américaine et le « convoi de la liberté », organisé l’année dernière.

« Fouille à nu, c’est l’accumulation de toute mon expérience, de toute ma maturité. C’est le matériel parfait pour aller rencontrer un nouveau public », raconte l’humoriste.

Après Cuers, Paris

Une fois débarqué en France, Jean-Marie Corbeil entend bien profiter de son séjour pour cogner à différentes portes. Des pourparlers avec différentes salles parisiennes sont d’ailleurs déjà entamés.

« Beaucoup de mes abonnés sur les réseaux sociaux sont à Paris. J’ai réellement l’impression qu’il pourrait se passer de belles choses pour moi là-bas », indique-t-il.

La tournée Fouille à nu se poursuit ici, au Québec. Pour toutes les dates : jeanmariecorbeil.ca