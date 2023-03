Canadien de Montréal: Kaiden Guhle a eu un impact immédiat à son retour

LOS ANGELES | Certains joueurs ont besoin de quelques matchs pour retrouver leur rythme de croisière après une longue période d’inactivité. Ça n’a pas été le cas de Kaiden Guhle.

Le jeune défenseur est revenu au jeu contre les Sharks de San Jose, mardi, après avoir raté 23 matchs en raison d’une entorse au genou gauche.

Guhle a passé près d’une vingtaine de minutes sur la glace (18:20). Il a été utilisé à toutes les sauces par l’entraîneur Stéphane Robidas tout en finissant sa soirée de travail avec un but, trois lancers et un différentiel de +1.

Si le jeune arrière avait peur d’être affecté par une certaine rouille, ça n’a pas paru. Comme l’expression le dit, il l’a repris là où il l’avait laissé avant son séjour sur la liste des blessés.

«Je me suis bien senti sur la patinoire, a affirmé Guhle. Je n’ai pas ressenti de douleur durant le match.

«Je suis content d’avoir marqué à mon retour. C’est le fun de trouver le fond du filet de temps en temps. Je suis toujours content quand je peux contribuer aux succès de l’équipe.»

Pour son but, rien de compliqué. Il a battu Kaapo Kahkonen avec un tir bas qui a trouvé une faille entre les jambières du gardien des Sharks.

Quelques instants plus tard, il aurait pu en marquer un deuxième alors qu’il a reçu une belle passe dans l’enclave, mais son tir a manqué de précision.

Pas une surprise

Du côté de Martin St-Louis, le rendement de Guhle ne représente pas une surprise à ses yeux.

«Avec l’échantillon que nous avons de lui depuis le début de la saison, il n’y a personne qui est surpris du match qu’il a joué ce soir [mardi], a indiqué l’entraîneur-chef du Canadien.

«Je suis content pour lui parce qu’il a pu participer à nos succès. Il a réalisé plusieurs autres bons jeux durant la rencontre. On sait qu’il a un côté offensif, mais il a une très bonne tête de hockey.

«Je suis content de l’avoir dans notre formation.»

La joie de Savard

Sa présence a eu un impact immédiat sur la défensive du Canadien. Il a stabilisé un groupe qui en avait bien besoin.

Ça permet surtout d’enlever de la pression sur les épaules des vétérans David Savard et Mike Matheson. D’ailleurs, il fallait voir la joie et le sourire de Savard après le but de Guhle en troisième période.

Comme un père qui était fier de son fils. Savard a pris Guhle sous son aile depuis le début de la saison et les personnalités des deux hommes vont bien ensemble.

Le gardien Jake Allen lui a aussi lancé des fleurs à son jeune coéquipier.

«À certains moments, il cherchait son souffle et c’est normal lorsque tu reviens d’une longue absence, a-t-il mentionné. C’est un excellent joueur de hockey.

«Pour certains, c’est facile de revenir au jeu. Il a un talent naturel et il sera une pièce maîtresse de cette équipe pour longtemps. Le but qu’il a marqué va lui donner une bonne dose de confiance.»