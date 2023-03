La fondation Pierre Elliott Trudeau remet 200 000 $ à un donateur chinois

La Fondation Pierre Elliott Trudeau dit avoir remboursé un don de 200 000 $ effectué en 2016 par un donateur d’origine chinoise qui aurait reçu la promesse d’être remboursé par Pékin.

«À titre d’organisme de bienfaisance indépendant et sans affiliation politique, l’éthique et l’intégrité font partie de nos valeurs fondamentales et nous ne pouvons garder un quelconque don qui pourrait avoir été commandité par un gouvernement étranger à notre insu», a expliqué la présidente et cheffe de la direction de la Fondation, Pascale Fournier.

«À la lumière de ces allégations récentes, la Fondation a procédé au remboursement du montant intégral du don reçu directement au donateur», a poursuivi Mme Fournier dans un communiqué diffusé mercredi après-midi.