«La tête pleine de cheveux»: la calvitie d’Andrew Tate fait réagir

La vie carcérale commence à laisser des traces pour l'influenceur controversé Andrew Tate, qui est emprisonné depuis plus de deux mois en Roumanie pour une affaire de trafic humain.

«Je me suis regardé dans le miroir et j’ai eu du mal à me reconnaître, a-t-il écrit sur Twitter, le lendemain de son passage devant le tribunal. J’ai une longue barbe, la tête pleine de cheveux et le visage marqué par le stress de mon combat.» La publication était accompagnée d’une vieille photo de lui sur laquelle on le voit avec son traditionnel crâne rasé et sa barbe bien taillée.

«“Une tête pleine de cheveux”, c’est un peu exagéré», a commenté un internaute, en publiant une photo récente d’Andrew Tate qui met en valeur son crâne dégarni.

"A full head of hair" is kinda stretching it bro. pic.twitter.com/zC4jOyUmVS — ToKen (@HowUDoKen) February 28, 2023

«Je vais être honnête, je ne considère pas ça comme une longue barbe et une tête chevelue», a écrit une autre personne. Le Dr Jonathan Hall a acquiescé en affirmant qu’il «pensait la même chose», mais qu’il avait «trop peur de le dire».

I…I felt the same way, but I was too scared to say — Dr Jonathan Hall (@DrJMMHall) February 28, 2023

Plusieurs ont comparé l’apparence de l’influenceur masculiniste à celle de son jeune frère Tristan, qui est aussi accusé dans cette affaire. Ce dernier, photographié en train de sourire alors qu’il se rendait à la cour d’appel de Bucarest, avait l’air beaucoup plus pimpant et soigné que son aîné.

«Il a confondu son image avec celle de son frère», a écrit un internaute.

Andrew Tate a quand même tenté de faire un peu de philosophie dans sa publication. «Je me suis tout de suite reconnu lorsque je me suis regardé dans les yeux. Ils ne pourront pas me briser. Mon corps est en prison, mais pas mon esprit», a-t-il conclu.

Des signes de main étranges

Le citoyen américain qui a grandi en Grande-Bretagne continue de faire couler de l’encre en lançant des messages cryptiques à ses abonnés.

Andrew Tate a été filmé lundi lors de son transfert au tribunal en train de faire un triangle inversé avec ses mains. Il a perdu son appel, ce qui prolongera sa détention jusqu’au 29 mars.

Andrew Tate flashes hand symbol as he’s led handcuffed into court https://t.co/sV3PjBC77Z pic.twitter.com/DReGOa92BL — New York Post (@nypost) February 27, 2023

L’influenceur a été aperçu à de nombreuses reprises en train de faire ce geste, ce qui alimente plusieurs théories du complot à son sujet. Ce signe a été reproduit par plusieurs de ses admirateurs.

«Je ne suis pas associé avec les Illuminati», a-t-il déjà plaidé dans une vidéo.

Il a affirmé qu’il s’inspire d’un geste que son père faisait pour l’aider à se concentrer.

«Quand ton cerveau est avancé comme le mien, tu as besoin de faire quelque chose pour compléter le circuit», avait-il résumé, en affirmant qu’il était «plein d’électricité».

«Ça augmente mes pouvoirs», avait-il dit. Son frère Tristan lui avait alors demandé si ça fonctionnait pour les femmes. «Bien sûr! C’est juste qu’elles n’ont pas de pouvoir à la base», avait-il rétorqué.

