Legault et ses ministres maîtrisent bien l'art de s'autosaboter

La charge du premier ministre contre les syndicats du secteur public, parce qu’ils refusent de participer à des forums sectoriels, torpille définitivement les chances de les tenir.

La méconnaissance du monde syndical de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et sa condescendance à l’égard de celui-ci concourent aussi à couler le projet.

Les attaques à répétition du ministre Dubé contre les syndicats ont aussi nui à un accueil positif de ces forums.

Ces derniers auraient pu constituer des incubateurs d’idées et rendre moins rigides les pourparlers visant à améliorer l’organisation du travail tout en bonifiant le service aux usagers. Toutefois, le gouvernement n’aurait pas pu s’y prendre de pire façon pour saborder sa proposition !

Original ?

L’idée de tels forums n’est pas nouvelle. En 2010, Monique Gagnon-Tremblay, présidente du Conseil du trésor, avait convoqué les organisations syndicales représentant les salariés du secteur de la santé pour leur proposer une table sectorielle commune.

Sauf la FIQ qui s’y opposa publiquement avec véhémence, les centrales syndicales et l’APTS manifestèrent leur accord. La proposition ne s’est pas matérialisée faute d’unanimité et la priorité d’une organisation du travail plus satisfaisante s’est évanouie.

La négociation déboucha sur une ribambelle de primes. L’argent n’achète pas tout et encore moins l’essoufflement du personnel !

Autrement

Faire autrement, c’est possible. Toutefois, le gouvernement aurait dû faire preuve de plus de doigté et créer un climat de confiance.

Le respect de ses interlocuteurs s’avère une base essentielle qui lui fait cruellement défaut. Sa proposition de forum aurait dû être amenée avant le début des négociations et le dépôt de ses offres.

Remâcher la souplesse dans les réseaux n’ouvre pas à la discussion alors que le concept a plutôt généré des alourdissements de tâches et empiré les problèmes dans le passé.

Le gouvernement a brisé l’outil des forums. Je ne crois pas qu’il sera réparable dans cette ronde-ci !