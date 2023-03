Les sœurs Bégin ont bien hâte de danser à la maison

Ophélie et Ann-Florence Bégin ont très hâte de danser dans leur ville. Les deux sœurs s’attendent à vivre de grands moments d’émotion lors du passage de la tournée Révolution au Théâtre Capitole.

« C’est de là qu’on vient. C’est notre monde qui va être là et on a vraiment hâte. On espère que l’énergie dans la salle va être extraordinaire », a lancé Ophélie, à l’aube des 15 représentations qui seront à l’affiche, à compter de jeudi soir, au Capitole.

« Le Capitole, c’est une première pour nous. J’ai super hâte », a ajouté Ann-Florence, avant d’entrer en classe.

Ophélie, 16 ans, et Ann-Florence, 15, ont atteint les demi-finales de la quatrième saison de cette émission de danse. Les deux adolescentes de Beauport participent à cette tournée lancée le 9 février au Théâtre Saint-Denis, à Montréal.

« Ce n’est que du fun, a lancé l’aînée des deux sœurs. Il y avait un stress, lors de la compétition, pour monter un nouveau numéro, se faire juger par les maîtres et accéder à la prochaine étape. Là, c’est une expérience complètement différente. On a juste à performer, se lâcher lousse sur la scène et avoir du plaisir avec nos partenaires. »

En tournée

Ann-Florence adore cette expérience de tournée qui, après Québec, passera, d’ici l’été, par Gatineau, Montréal, Trois-Rivières et Sherbrooke.

« J’aime aller à la rencontre du public qui nous a regardés à la télé et recevoir toute cette énergie sur la scène. Ils sont venus pour nous voir et ils nous encouragent. C’est vraiment l’fun de recevoir cet amour du public qu’on n’avait pas à la télé. J’adore ça », a-t-elle fait remarquer en entrevue.

Cette tournée, qui met en vedette 19 danseurs, est constituée de numéros originaux créés par Lydia Bouchard et une équipe de 11 chorégraphes.

« C’est super parce que ça nous a permis de sortir de notre zone de confort. C’est une superbe expérience », a fait savoir Ophélie.

Poursuivre le rêve

Les sœurs Bégin sont présentes sur scène durant les 80 minutes du spectacle. Elles sont en vedette avec leur numéro, participent à des numéros de groupes et sont sur les planches tout au long du spectacle. « On rêve, depuis que nous sommes toutes petites, de participer à quelque chose comme ça. C’est notre première expérience et ça confirme que je veux faire carrière dans la danse. C’est extraordinaire et je souhaite que ça se poursuive », précise Ophélie, avec l’approbation d’Ann-Florence qui a, elle aussi, ce même rêve.

Les deux sœurs bénéficient du support de leur institution scolaire depuis le début de la tournée. « C’est assez compliqué, mais on s’adapte. C’est notre passion et on s’arrange pour que ça fonctionne. Notre école, La Seigneurie, nous appuie et nous encourage dans nos rêves, et sans elle, ça aurait été impossible de faire cette tournée », a laissé tomber Ophélie.