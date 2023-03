Négociations du secteur public: mais de quoi les syndicats ont-ils si peur?

Pourquoi les syndicats refusent-ils obstinément de participer aux forums créés par le gouvernement dans le cadre de la négociation du secteur public ? Parce qu’ils y voient un piège.

Ils veulent négocier aux tables régulières de négociation, soit. Mais le gouvernement ne menace pas d’abolir ces tables de négociation. Il ajoute des forums plus larges pour discuter de la façon de travailler, des conditions d’exercice pour offrir les services dans des secteurs comme la santé et l’éducation.

Quel est donc alors ce piège dont les stratèges syndicaux se méfient comme de la peste ? Quel est donc ce piège si terrifiant qui explique qu’aucun syndicat n’ait osé mettre un gros orteil dans l’un des forums pour aller tester ce qui pourrait s’y passer ?

Ce piège, c’est que dans les forums ils seront amenés à parler de nous.

La discussion élargie sur les services en éducation va amener le service à l’élève au centre de l’attention.

On sortira de la vision en tunnel sur la sacro-sainte convention collective pour se questionner sur ce qui pourrait aller mieux dans l’école.

Ingérable réseau

En santé, c’est encore plus vrai. Le réseau de la santé est miné par la multiplicité des conventions collectives qui rendent la gestion infiniment complexe.

Quand l’administration d’un hôpital tente de concilier toutes les contraintes des conventions collectives, il ne reste plus de marge de manœuvre pour penser au patient.

Dans les forums, en ouvrant la discussion sur la façon de travailler, on aurait introduit une notion de service au patient.

Et tout à coup, la convention collective serait passée au deuxième rang en importance. Et ça, ce n’est pas pensable dans la mentalité syndicale installée dans notre secteur public.

Je discutais la semaine dernière avec quelqu’un qui a une vaste connaissance du réseau de la santé, qui le côtoie depuis des décennies. Il me répétait des phrases de découragement sur l’impossibilité de radouber ce paquebot figé dans les glaces.

Au cœur du problème : les conventions collectives et l’attitude générale des corporatismes qui défendent leurs chasses gardées.

Malgré une certaine admiration pour la personnalité de Christian Dubé, il doutait fort de ses chances de réussir. Il faudrait effacer l’ardoise et tout repartir à zéro. C’est une opinion répandue.

L’intérêt des usagers

Autant le gouvernement que les syndicats aiment nous raconter une histoire selon laquelle « le patient est au centre du système de santé ». Ou encore « le système d’éducation est centré sur l’élève ».

Désolé de vous décevoir si vous avez cru cela, mais les faits nous racontent un scénario différent.

Posez-vous la question : qui a le plus de poids entre les centrales syndicales et les associations de parents ? Qui représente la plus grosse menace entre les syndicats de la santé et les représentants des usagers et des malades ?

Malheureusement, à un moment où nos services publics auraient besoin d’amour, le boycott des forums par les organisations syndicales en ajoute une couche !