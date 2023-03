Opération Enfant Soleil remet 3,5 M$ dans la région de Québec

Opération Enfant Soleil a reversé 3,5 M$ dans la Capitale-Nationale pour financer divers projets visant à améliorer la qualité de vie des enfants, mercredi.

La très vaste majorité de cette somme, soit 3,41 M$, ira au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec pour l’amélioration de l’unité de soins ambulatoires pédiatriques.

Grâce à ce réaménagement, le département pourra planifier 7000 rendez-vous par année, en plus d’offrir des espaces ouverts, modernes et adaptés aux besoins exprimés par les intervenants, afin de faciliter les soins aux enfants.

Le don permettra aussi de poursuivre le déploiement de la neurochirurgie pédiatrique. Les sommes versées précédemment par Opération Enfant Soleil avaient permis d’acquérir des équipements pour les services d’urgence et les chirurgies, en plus de permettre le réaménagement du bloc opératoire.

Cette année, l’hôpital pourra ajouter 16 lits de soins intensifs pédiatriques, ce qui facilitera le travail du service de traumatologie.

L'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), la Maison Lémerveil Suzanne Vachon, la Corporation Cité Joie Inc., le Groupe Plein Air Faune et le Patro de Charlesbourg, le Patro Laval ainsi que les Maisons des jeunes La Marginale, L’Atome et de Neuville font également partie des bénéficiaires de la Tournée des mercis 2023 de l’organisme.