Oscars: des produits d’érable du Québec offerts à des célébrités

Austin Butler, Cate Blanchette, Steven Spielberg et plusieurs autres vedettes pourront déguster des produits d’érable gourmets de la marque québécoise blanc par rouGe, comme l'ont fait les nommées des Grammy par le passé.

Pour une huitième année, le Québec sera à l’honneur aux Oscars avec des produits d’érable qui feront partie de l’ensemble-cadeau «Tout le monde gagne» remis aux nommés des principales catégories.

Créés par Produits d’érable Cumberland, la marque blanc par rouGe se spécialise dans les coffrets cadeaux gourmets.

«En créant blanc par rouGe, nous voulions non seulement redonner à l’érable ses lettres de noblesse, mais également offrir aux entreprises des options de cadeaux recherchés, raffinés et uniques pour reconnaître leurs employés et leurs clients», a expliqué Dominic DeBlois, copropriétaire de l’entreprise, dans un communiqué.

«Notre mission consiste à encourager et à faciliter la reconnaissance en offrant une solution de rechange haut de gamme aux cadeaux plus convenus, comme les tasses à café, les clés USB et les cartes-cadeaux, a ajouté Julie DeBlois, copropriétaire. Et quelle formidable occasion de mettre de l’avant notre collection en reconnaissant les performances des plus grandes stars.»