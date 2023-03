Politiquement, les Québécois sont non-binaires, fluides, agenres...

On parle beaucoup de la théorie du genre, depuis quelque temps, de ces personnes qui ne se reconnaissent pas dans les catégories traditionnelles et qui ne se disent ni homme ni femme.

Se pourrait-il que politiquement, les Québécois ressemblent à ces individus ? Qu’en ce qui a trait à nos relations avec Québec et Ottawa, nous sommes politiquement « fluides », « agenres », « non binaires » ou « aucune de ces réponses » ?

NI L’UN NI L’AUTRE

C’est la question que je me pose en écoutant François Legault et PSPP.

D’un côté, on a un fédéraliste convaincu qui ne veut rien savoir de la souveraineté.

De l’autre, un souverainiste convaincu qui ne veut rien savoir du fédéralisme.

Et entre les deux, l’électeur québécois.

Qui n’aime pas assez le Canada pour signer la Constitution de 1982.

Mais qui ne le déteste pas assez pour partir.

Je suis sûr que si, au prochain référendum, les Québécois avaient le choix entre Oui, Non et une troisième option (« On verra », « Ça dépend » ou « Peut-être bien que Oui, peut-être bien que Non »), c’est la troisième option qui gagnerait.

Haut la main, en plus.

C’est ça, le Québécois moyen.

Non seulement ne veut-il pas choisir, mais il est bien le cul entre deux chaises.

Dans le flou.

Un soutien-gorge en haut, un jack-strap en bas.

Oui, mesdames et messieurs, j’ose le dire haut et fort : politiquement, le Québécois est un iel !

Québécois, mais pas assez pour l’inscrire en toutes lettres sur son passeport.

Et Canadien, mais pas assez pour installer un drapeau canadien sur son balcon.

Ça fait des années qu’on nous dit que les Québécois doivent choisir.

Se pourrait-il qu’on ne veuille pas choisir, justement ?

Que cette ambiguïté, ce plaisir à rester assis la fesse droite sur une chaise et la fesse gauche sur une autre soit inscrit au cœur même de l’identité québécoise ?

Qu’à force d’avoir deux maisons, le Québec a fini par en prendre son parti ?

ÉLOGE DE LA FLUIDITÉ

La position politique qui nous ressemble le plus, c’est la clause dérogatoire.

Ça, ça nous fait triper ! Ça, on adore !

Car cette invention fantastique nous permet d’être à la fois DANS le Canada et DEHORS.

Finalement, on est comme les « agenres ».

On y va selon notre feeling, notre ressenti.

Quand être canadien fait notre affaire (quand vient le temps de recevoir de la péréquation, par exemple), on s’auto-identifie comme Canadiens.

Et quand ça ne fait pas notre affaire (par exemple, quand la Cour suprême se prononce sur la loi 21), on s’auto-identifie comme Québécois.

On garde toutes les portes ouvertes.

« Le sexe, maintenant, c’est un spectre », m’a dit une de mes filles, l’autre jour.

Il n’y a plus d’assignation à résidence, tu te promènes là-dedans comme tu veux.

Les prisons pour femmes sont moins sévères que les prisons pour hommes ? Je suis une femme !

Les hommes sont plus payés que les femmes ? Je suis un homme !

On change d’identité selon nos intérêts.

Vous riez de la théorie du genre ? Vous trouvez ça folichon ?

Eh bien, ne riez plus, car politiquement, c’est exactement ce que nous sommes.

Des agenres. Des fluides.

Des non-binaires.