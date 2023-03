Polycor achète en France et en Ontario après un appui financier de 98 millions $ de Québec

Moins d’un an après avoir reçu un appui financier de 98 millions $ de l’État québécois, Polycor vient d’annoncer deux acquisitions importantes, l’une en France et l’autre en Ontario.

L’entreprise de Québec s’est entendue avec les actionnaires majoritaires de Rocamat pour mettre la main sur le groupe français, qui emploie près de 160 personnes dans 30 carrières de calcaire et quatre usines de transformation. Polycor était déjà actionnaire minoritaire de Rocamat.

« Ce projet d’acquisition constitue une étape naturelle pour la croissance de Polycor », a déclaré Patrick Perus, PDG de Polycor, dans un communiqué publié lundi.

Au début du mois, Polycor avait conclu l’acquisition d’Ebel Quarries, une entreprise d’exploitation de carrières et de fabrication de produits de calcaire située à Wiarton, en Ontario.

L’achat d’Ebel permettra à Polycor de « renforcer [sa] position de leader mondial de l’industrie de la pierre naturelle », avait alors affirmé M. Perus dans un communiqué.

Lobbyisme et appui de l’État

Rappelons qu’en mai dernier, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé des investissements de 60 millions $ du gouvernement et de 38 millions $ d’Investissement Québec dans Polycor.

« Nous nous sommes engagés à protéger et à renforcer nos sièges sociaux stratégiques, avait alors déclaré le ministre. C’est exactement ce qu’on fait avec ces investissements. En plus, on va soutenir l’entreprise dans sa croissance, sa conquête des marchés étrangers et son automatisation. »

Et un souper avec Fitzgibbon

Deux mois avant que le gouvernement ne décide d’investir, M. Fitzgibbon avait reçu un appel de Patrick Perus pour sonder son intérêt.

Et le soir même de l’annonce, le ministre est allé souper au restaurant avec son ami Luc Laperrière, un ancien lobbyiste de Polycor.

♦ Fondée à Québec en 1987, Polycor emploie près de 1350 personnes dans une cinquantaine de carrières et 20 usines de fabrication.