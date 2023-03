Québec, ville gourmande: découvrez où sont les meilleurs smash burgers

Monument de la cuisine américaine, le smash burger se taille une place de plus en plus grande dans le cœur des gourmands d’ici. Et avec raison, car ce hamburger fait avec une boulette bien écrasée et croustillante à souhait est tout simplement irrésistible.

La mode n’est plus aux burgers gourmets dans lesquels on peine à croquer tellement ils sont épais, mais à un retour aux sources avec les hamburgers minimalistes. Ce qui distingue les smashs, c’est leur méthode de cuisson.

La boulette froide, de la taille d’une balle de golf, est posée sur une plaque brûlante (500 degrés F). Le cuistot l’écrase pour faire sortir le gras, qui caramélise rapidement au contact de la chaleur. Cela donne un côté croustillant à l’extérieur, tout en gardant la viande moelleuse à l’intérieur.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

Côté condiments, la simplicité est de mise : des oignons caramélisés, des cornichons, une tranche de laitue iceberg bien croquante, sans oublier la sauce maison.

Le résultat est un sandwich fondant très savoureux et satisfaisant à chaque bouchée. Du gros réconfort !

Voici mes deux coups de cœur à essayer à Québec.

La version haut de gamme

Le meilleur smash burger de la région est sans contredit celui de Mlle Inès au District Gourmet, une foire alimentaire qui vaut le détour à Sainte-Foy. La jeune propriétaire de 17 ans propose une version haut de gamme qui se distingue entre autres par son pain aux pépites d’érable au goût subtil et son fromage cheddar québécois.

PHOTO Marianne White

«On met l’emphase sur la qualité de la viande et des ingrédients. C’est rapide, c’est simple, c’est bon», souligne Inès Gauthier. Cette dernière a hérité de la passion de la restauration de ses parents, qui sont derrière l’atelier de cuisine et le bar à cocktails situés dans le même complexe.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

Inès s’amuse à combiner sa passion pour la bouffe de nos voisins du Sud à ses origines françaises. Ne soyez pas étonnés de voir du fromage à raclette dans ses burgers ou sur des frites. Profitez de votre visite pour essayer ses frites au parmesan et à l’huile de truffe blanche ou son fameux Po-Gaufre, un pogo réinventé cuit dans un gaufrier et nappé de fromage à raclette.

Le meilleur rapport qualité-prix

Holy Burgers a décidé de démocratiser cette tendance en ouvrant un premier comptoir à La Pyramide à Sainte-Foy au printemps dernier. L’engouement ne se dément pas, si bien qu’une deuxième succursale vient d’ouvrir dans la halte-bouffe Bouvier.

Leurs burgers sont faits de viande de qualité supérieure qui n’est jamais congelée. Et ils sont smashés à la commande pour un maximum de fraîcheur. «On se décrit comme un casse-croûte artisanal, mais avec un petit côté luxueux», explique Alexandre Bernier, copropriétaire de la chaîne qui fait partie du Groupe Blanchette.

photo fournie par Holy Burgers et photo prise par Michael Barale

Ici, tout est préparé à la main chaque jour et ça se goûte. La sauce maison est irrésistible, tout comme les oignons caramélisés et les frites. «On mise sur l’authenticité et la qualité de ce qu’on sert. On voulait un côté réconfortant, qui rappelle les burgers qu’on se fait à la maison», ajoute M. Bernier.

